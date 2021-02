Dans un point établi par Algérie télécom concernant le développement en moyens de technologies de l’information et de la communication (TIC), Algérie télécom a fait part d’un large programme au profit de la wilaya de Béjaïa durant l’année 2020.

Les réalisations portant sur tous les réseaux de télécommunication ont été, à ce titre, mises en avant.

La direction opérationnelle d’Algérie télécom de Béjaïa a réussi une avancée. Au volet développement, on citera la pose de 365 km de fibre optique. En empruntant les chemins communaux on peut vérifier aisément ces réalisations sur les chaussées où sont intervenues bon nombre d’entreprises., « il a été procédé durant cette année à la pose d’un réseau de distribution de 11279 paires en cuivre et 3365 accès à la nouvelle technologie Fiber To The Home », indique le communiqué d’Algérie télécom.

« S’agissant du volet réseau d’accès, 15 équipements d’accès pour une capacité de 3696, ont été installés à travers toute la wilaya, 11 stations 4Glte pour desservir les zones enclavées et 14 cités ont été raccordées à la nouvelle technologie, permettant ainsi aux clients de bénéficier de l’offre Idoom Fibre », explique Ouassila Sahab, chargée de communication auprès de la direction d’Algérie télécom.

À Béjaïa, on relève (29) zones blanches, toutes technologies confondues, qui ont été raccordées durant la même période. Ces réalisations techniques ont permis de raccorder 7271 nouveaux clients en téléphones et 13313 en Internet et aussi, une boucle de sécurisation programmée de modernisation.

Techniquement, des avancées sont enregistrées, chaque année, à Béjaïa, où Algérie télécom compte plus d’une dizaine de représentations ou agences commerciales (Actel) au niveau des quatre coins de la wilaya. On dénombre plus exactement six agences commerciales et huit points de présence.

Récemment, Algérie télécom de Béjaïa avait invité des journalistes de la wilaya à participer à l’atelier de formation, par visioconférence, sur l’Intelligence artificielle (IA) organisé, en même temps, dans plusieurs wilayas.

Les journalistes avaient suivi une intervention de Samia Ayish, formatrice au GNI, pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, sur le processus d’entraînement et des différentes facettes qui permettent aux machines d’accéder à une forme d’intelligence, notamment pour la reconnaissance d’images, en procédant à la classification des données (caractères particuliers), la prédiction (habitude), la génération et enfin la compréhension.