Le procès en appel de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, jugé avec les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et des membres de sa famille pour des affaires de corruption, s'est poursuivi, hier, au niveau de la première chambre pénale de la cour d'Alger. Le procureur général près la cour d' Alger a prononcé, en cette occasion, un sévère réquisitoire contre le principal accusé et ses coaccusés. Une lourde peine de 18 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de dinars ainsi que la saisie de ses biens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, a été requise contre Mahieddine Tahkout. Une peine de 12 ans de prison ferme et 3 millions de dinars d'amende, a été également requise contre Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Poursuivis dans cette affaire, les anciens ministres, dont Youcef Yousfi, Amar Ghoul encourent jusqu' à 10 ans de prison ferme avec une amende d'un million de dinars chacun. S'agissant des membres de la famille Tahkout, en l'occurrence, Rachid, Bilal et Hamid, le procureur a requis une peine de 8 ans de prison ferme, assortie d' une amende de 8 millions de dinars pour chacun d'eux, en plus de la confiscation de leurs biens. En outre, une amende de 32 millions de dinars a été requise contre les personnes morales (Tahkout Manufacturing company), avec saisie de tous ses biens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Par ailleurs, après le réquisitoire, place aux plaidoiries des avocats de la défense qui ont tour à tour demandé l'acquittement de Youcef Yousfi. «L' abus de fonction pour octroyer des avantages et facilités à l'opérateur Mahieddine Tahkout» est la seule accusation retenue contre Youcef Yousfi. A titre de rappel, Mahieddine Tahkout a été condamné en première instance au tribunal de Sidi M'hamed (Alger) à une peine de 16 ans de prison ferme, assortie d'une amende de

8 000 000 DA. Le tribunal a également ordonné le gel de tous les comptes bancaires des sociétés de Tahkout, la confiscation de leurs biens et leur exclusion de la participation aux marchés publics pour une durée de 5 ans. Dans la même affaire, le tribunal a condamné Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une peine de 10 ans de prison ferme et 500 000 DA d'amende chacun. En fuite à l'étranger, l'ancien ministre de l'Industrie, Abdessalem Bouchouareb, a été condamné par contumace à une peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 2 000 000 DA. L'ancien ministre de l'Industrie Youcef Yousfi a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. Amar Ghoul écope, quant à lui, de 3 ans de prison ferme, tandis que l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaalane a été acquitté des charges retenues contre lui. Quant à Rachid, Hamid et Billal Tahkout, ils ont écopé chacun d'une peine de 7 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 000 000 DA. Nacer Tahkout a été condamné, quant à lui, à 3 ans de prison et 8 000 000 DA d'amende. Le tribunal de Sidi M'hamed avait également ordonné le versement d'un montant de 309 milliards DA à titre de dommage et intérêt.