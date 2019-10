Plus de 18 exposants algériens représentant le secteur de l’agroalimentaire, participeront au salon Anuga à Cologne (Allemagne), du 5 au 9 octobre courant, a indiqué jeudi la Société algérienne des foires et exportations (Safex). Organisée sous l’égide du ministère du Commerce, cette participation se déroulera avec un pavillon algérien officiel, étalé sur une superficie de 190 m2, a précisé la même source dans un communiqué. Cette présence constitue une «excellente» opportunité pour les exposants algériens de développer des partenariats «fructueux» avec les entreprises européennes et du monde entier. C’est aussi une occasion d’optimiser leurs actions promotionnelles par des contacts «sérieux», ainsi que d’éventuels commandes et contrats de partenariats, a expliqué la Safex. L’édition précédente du salon Anuga, tenue en 2017, a connu la participation de 7.405 exposants. Il a été visité par plus de 165.000 personnes, ce qui fait de cet évènement le numéro un de l’agroalimentaire au monde. La Safex a, par ailleurs, fait savoir que les exposants, bénéficieront d’une prise en charge à hauteur de 80% relative aux frais de location des espaces d’exposition et d’acheminement des échantillons, et ce, dans le cadre du Fonds spécial de promotion des exportations géré par le ministère du Commerce. En outre, la Safex organisera également, sous l’égide du ministère du Commerce, la participation officielle de l’Algérie au salon Gitex qui se tiendra au «Dubai World Trade center» (Emirats arabes unis) du 6 au 10 octobre courant, avec un pavillon national d’une superficie globale de 150 m2, a-t-elle annoncé. Le pavillon algérien regroupera 15 start-up au Gitex Future Stars Dubai, ainsi que sept entreprises activant dans le secteur des nouvelles technologies, inscrites au Gitex Technology Week-Dubai. Ces start-up qui offrent des solutions innovantes dans des domaines différents, tels que l’environnement et l’intelligence artificielle, ainsi que le développement des applications, auront l’occasion de présenter leurs projets lors du Salon, qui permettra de les aider à accélérer leur business et de rencontrer des investisseurs potentiels.