Les éléments de la BRI relevant de la sûreté de wilaya d’El Tarf, ont opéré un coup de filet, au sein d’un réseau de trafic de drogue, apprend-on de source sécuritaire. Le coup de filet s’est soldé par la saisie de 18 kilogrammes de kif traité, deux armes à feu avec trois cartouches 16 millimètres et un montant de 80 millions de centimes, a fait savoir la même source. Il a également été saisi, selon notre source, un GPS, deux voitures utilitaires et sept téléphones portables. L’opération est survenue sur la base d’investigations sur les suspicions de l’activité douteuse de trois narcotrafiquants. Les mis en cause dans ce commerce illicite ont été déférés, hier, par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal d’El Tarf, qui, retenant à leur encontre, les délits d’association de malfaiteurs, détention d’armes à feu et commercialisation de kif, a ordonné leur mise sous mandat de dépôt. Wahida Bahri