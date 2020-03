«Douze nouveaux cas du coronavirus, ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 72» a indiqué hier le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué, soulignant que les wilayas d'Alger et de Blida enregistrent quatre nouveaux cas chacune. De leur côté, Béjaïa, Skikda, Tizi Ouzou et Médéa, comptabilisent un cas chacune. Cela dit, avec ce premier patient, Médéa rejoint les 11 wilayas touchées par la propagation du virus. Il s'agit de Blida, première ville du pays à être touchée par le Covid-19, elle enregistre pour le moment 42 cas. En seconde position, la capitale, Alger, avec 12 cas, suivie de Tizi Ouzou et Skikda avec cinq cas dans chacune des deux villes, puis par Béjaïa et Mascara avec deux malades par ville. Médéa, Annaba, Bouira, Adrar, Bordj Bou-Arréridj, et Souk Ahras entregistrent pour le moment un patient chacune. Selon des sources médicales, l'ensemble des contaminations enregistrées sur le territoire national est d'origine étrangère, c'est-à-dire que les personnes testées positives ont été en contact direct ou indirect avec des «personnes venues» de pays où le Covid-19 s'est fortement propagé, tels la France, l'Espagne, le Yémen. Par ailleurs, le ministère de la Santé fait également état d'un décès, un homme âgé de 62 ans, dans la wilaya de Blida, portant ainsi à six le nombre de victimes. A noter que les cas enregistrés pour le moment sont tous de Blida. Cela dit, le ministère de la Santé affirme que «l'enquête épidémiologique se poursuit, pour retrouver et identifier toutes les personnes contactées et que le dispositif de veille et d'alerte mis en place demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau», insistant sur le fait que le «strict respect» des mesures préventives et d'hygiène est la meilleure des protections contre la propagation du virus. Avant d'inviter les citoyens à consulter son site Web: www.sante.gov.dz, pour toutes informations complémentaires.

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération du Covid-19, la Société algérienne des foires et exportations (Safex) a annoncé, hier, le report de l'ensemble de ses foires et manifestations, programmées pour les mois de mars et d'avril, «Nous portons à votre connaissance que par précaution, face à l'inquiétude soulevée par la propagation, dans le monde, du coronavirus (Covid-19), la Safex se trouve dans l'obligation de différer toutes les manifestations prévues durant les mois de mars et avril au Palais des expositions, aux Pins maritimes à une date ultérieure», peut-on lire sur la page facebook officielle de la Safex, signalant que «les nouvelles dates de ces manifestations seront annoncées progressivement par les organisateurs».