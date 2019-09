Le mauvais temps a encore frappé ! Les pluies torrentielles qui se sont abattues samedi dernier sur plusieurs régions ont entraîné de nouvelles inondations. Les villes concernées se sont

retrouvées en à peine quelques heures, noyées sous les eaux. Béchar qui a été particulièrement touchée, a vu les crues des oueds emporter tout ce qui se trouvait aux abords.

Plusieurs routes nationales et de wilayas ont été fermées suite à ces fortes averses de pluies orageuses dans les wilayas de Laghouat, M’sila, Biskra, Sétif et Médéa. Les cumuls ont dépassé les 30 mm. Plusieurs dégâts matériels ont été recensés mais pas de pertes humaines.

La situation n’est pas près de s’arranger car un nouveau BMS, diffusé hier par l’Office national de météorologie a annoncé de nouvelles précipitations.

«Des pluies, parfois sous forme de fortes averses orageuses accompagnées localement de grêles, affecteront plusieurs wilayas du pays», est-il indiqué. Il s’agit de Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf , Bordj Bou Arréridj, Sétif, Constantine, Mila, Guelma, Souk Ahras, Oum-El Bouaghi, Khenchela, Tébessa et Batna, précise le BMS, dont la validité s’étale jusqu’à 22h00, soulignant que les cumuls estimés atteindront ou dépasseront, localement,30 mm durant la validité.

La même source relève également que ces pluies toucheront également les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Saïda, Relizane, Mascara, Aïn Defla, Tissemsilt, Médéa, M’sila, nord de Djelfa, Laghouat et Tiaret et ce de dimanche à 12h00 au lundi à 6h00 au moins, ajoute la même source, précisant que les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 50 mm durant la validité. Idem pour le nord de Béchar, Naâma, El Bayadh et le nord de Ghardaïa.

Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 25 mm durant la validité avec des rafales de vents sous orages. Rappelons qu’il y a quelques jours, les mêmes scènes ont été constatées à Jijel, Constantine, Msila, Ghardaïa… A Sétif, des routes ont été bloquées et l’accès à certains quartiers et cités, notamment Yahiaoui, Bouaroua, Ould Brahem, El-Hidhab et la cité Boucekine, était pratiquement impossible. Plusieurs maisons de la cité Tandja inondées par les eaux pluviales ont nécessité l’intervention des agents de la Protection civile. Les fortes précipitations ont inondé la plupart des quartiers des communes de Skikda et Hamadi Krouma, paralysant le trafic automobile sur plusieurs axes routiers.