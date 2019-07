Cent quatre-vingt familles occupant des habitations précaires dans la commune de Rahmania (circonscription administrative de Zéralda) ont été relogées, hier, à la cité des 2400 logements, commune de Ouled Fayet (ouest d’Alger). L’opération de relogement qui a débuté tôt dans la journée d’hier a concerné 180 familles occupant le bidonville «Naâman Lamri», commune de Rahmania, un des plus vieux quartiers de la circonscription administrative de Zéralda. Les 180 familles ont été relogées dans de nouveaux logements à Ouled Fayet, et ce en application du programme de relogement urgent qui s’inscrit dans le cadre de la 25ème opération, supervisée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, et la wilaya d’Alger. Intervenant à l’occasion, le wali délégué de la circonscription administrative de Zéralda, Ali Bensaâd Ammar, a déclaré à ,l’APS que l’opération de relogement de ces familles qui occupaient le bidonville «Naâman Lamri», depuis des années, dans de nouveaux logements à Ouled Fayet, s’est déroulée dans «le calme», ajoutant qu’elle intervient à la fin de la période des examens, tous cycles confondus. Cette opération de relogement qui coïncide avec la célébration du 57ème anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse a permis de récupérer une assiette foncière importante de 3 hectares qui servira pour le parachèvement du projet à l’arrêt, au niveau du tronçon de l’autoroute Douéra-RN 67, dans le but de fluidifier le trafic routier à destination de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, a-t-il fait savoir, précisant que le bidonville, situé sur l’assiette consacrée au projet de l’autoroute, entravait le parachèvement d’une partie de ce projet vital. Le fichier national du logement a permis, après examen des dossiers des résidents de ce quartier, de déceler six cas ayant déjà bénéficié de logements auparavant au titre des différents programmes et formules engagés par l’Etat pour l’éradication de l’habitat précaire, a souligné le même responsable, ajoutant que cinq autres familles ont été écartées, après que les enquêtes menées par les commissions de wilayas et celles relevant de la circonscription administrative de Zéralda aient démontré qu’elles s’étaient installées récemment au niveau du bidonville et que leurs noms ne figuraient pas sur les anciennes listes. Cependant, a-t-il poursuivi, les familles exclues peuvent introduire des recours auprès de la commission de wilaya ad hoc pour y statuer. Le responsable a fait savoir que la circonscription administrative de Zéralda avait recensé un nombre d’habitations précaires qui seront programmées graduellement dans le cadre de l’opération de relogement lancée par les services de la wilaya d’Alger en vue de lutter contre ce type d’habitat. A cet effet, près de 105 bidonvilles ont été recensés au niveau de cette circonscription, dont 51 ont été pris en charge jusqu’à présent, soit l’élimination de 6 670 habitations précaires (près de 40% des cas pris en charge). 2 068 familles résidant dans les différentes communes de Zéralda ont bénéficié de nouveaux logements depuis le début de l’opération de relogement. Les établissements éducatifs relevant des différentes communes de la circonscription administrative de Zéralda ne souffriront plus de la surcharge des classes à la prochaine rentrée scolaire (2019-2020), en raison de la réception de plusieurs nouvelles structures et complexes scolaires. A cet égard, le wali délégué de la circonscription administrative de Zéralda a indiqué que la wilaya avait consacré à cette opération d’importants équipements et moyens matériels et humains relevant d’instances et d’entreprises publiques pour la prise en charge des familles concernées et la démolition des habitations précaires pour ne pas être squattées de nouveau. Lors d’une séance de travail consacrée au secteur de l’habitat dans la wilaya d’Alger, le wali d’Alger, Abdelkhalek Siouda avait donné des instructions aux walis délégués et directeurs concernés pour accélérer l’élaboration des listes des bénéficiaires de logements et recenser le nombre des familles occupant des habitations précaires à Alger.