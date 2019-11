Mille sept-cent-quatre-vingt-dix-huit mds/DA, tel est le montant des transferts sociaux inscrits au titre du projet de loi de finances (PLF) 2020, a indiqué samedi dernier la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia.

Intervenant devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), à l’occasion de l’examen du PLF 2020, Eddalia a affirmé que «l’état continue à soutenir les catégories vulnérables de la société, à travers sa politique énoncée dans le plan d’action du gouvernement». Ghania Eddalia cite des chiffres en témoin comme ceux du montant des transferts sociaux qui ont atteint «1 760 mds/DA en 2018 et 1 763 mds/DA (2019) contre 1 798 mds/DA inscrits au titre du PLF 2020».

évoquant les catégories vulnérables prises en charge par le secteur, la ministre a indiqué que ce projet de loi, consacrant un budget de fonctionnement de plus de 82 mds/DA, a prévu une augmentation en matière de quota annuel réservé à l’allocation financière accordée aux personnes handicapées, en proposant en leur faveur «plus de 13 mds/DA d’affectation financière pour la prise en charge de 264 000 personnes handicapées à 100%».

Quant à la protection de la famille, la ministre a fait état de 11 229 cas pris en charge en 2019, ajoutant que l’année 2020 connaîtra, dans le cadre de la protection et de la promotion de l’enfance et de l’adolescence, la création de trois centres de protection pour accueillir les enfants en détresse, lesquels seront réservés aux filles dans les wilayas de Tipasa, Tissemsilt et Oran. Abordant la ressource humaine et la formation, la ministre a souligné que ledit projet de loi assurait l’ouverture de «1722 nouveaux postes financiers supplémentaires destinés à l’encadrement des classes spéciales». Elle a estimé, à ce propos, que le secteur réalise un «bond qualitatif» en termes de renforcement des ressources humaines».