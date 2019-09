Pas moins de 18000 nouveaux élèves pendront la route des écoles de la wilaya de Tizi Ouzou pour la première fois, aujourd’hui mercredi 4 septembre, a indiqué, hier, Ahmed Lalaoui, directeur de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou qui a précisé que toutes les conditions pour un meilleur déroulement de cette rentrée sont réunies car toutes les parties concernées par cette préparation s’y affairent depuis plusieurs jours. En outre, la rentrée scolaire sera marquée à Tizi Ouzou par l’ouverture de nombreux nouveaux établissements scolaires dont deux lycées, l’un dans la daïra d’Imsouhal et l’autre dans la localité de Souamaâ dans la daïra de Mekla. Plusieurs autres établissements scolaires ouvriront leurs portes pour la premières fois à l’occasion de la rentrée scolaire 2019-2020, a indiqué le directeur du secteur, hier, en citant notamment le cas de deux écoles primaires à Frikat et Mkira dans la daira de Draâ El Mizan ainsi qu’un CEM dans la commune de Aït Chaffaâ (daïra d’Azeffoun). Un autre nouveau collège sera fonctionnel à partir d’aujourd’hui dans la commune de Sidi Naâmane (daïra de Draâ Ben Khedda), selon le même responsable. Ahmed Lalaoui a indiqué qu’au total, 18 nouvelles écoles entre établissements primaires, CEM et lycées ouvriront aujourd’hui pour la première fois. Le pôle d’excellence de Oued Falli a également bénéficié de deux établissements scolaires ainsi que de l’extension du lycée qui s’y trouve et qui a été inauguré officiellement l’année dernière. Il faut préciser, en outre, que le nombre d’élèves qui rejoindront ce matin les écoles primaires dans la même wilaya est de l’ordre de 112 000 alors que le nombre de collégiens est de 68000 tandis que le nombre de lycéens s’élève à 34000. Il faut préciser que dans de nombreuses communes de la wilaya de Tizi Ouzou, des maires ont décidé de prendre en charge financièrement l’ensemble du trousseau scolaire de la totalité des élèves qui y sont scolarisés, même ceux qui ne sont pas issus de milieux défavorisés. C’est le cas dans la commune de Makouda. Quant à la commune d’Azeffoun, le maire a décidé d’attribuer l’aide de 5 000 DA dès cette première semaine à tous les élèves issus de milieux nécessiteux. Par ailleurs, il faut préciser que toujours dans le sillage de la rentrée scolaire prévue aujourd’hui, une grande affluence est constatée depuis dimanche dernier au Salon de l’enfant et du livre jeunesse qui se tient dans plusieurs établissements culturels de la wilaya comme la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, la Maison de la culture d’Azazga et le centre culturel de Aïn El Hammam entre autres.