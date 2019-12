Aujourd’hui au 18ème jour de la campagne électorale qui tire donc à sa fin, les cinq candidats poursuivent leur périple.

Ali Benflis, le président de Talaïe El Hourriyet, va animer deux meetings populaires, le premier à Relizane (10h00) et le second à Aïn Témouchent (15h00). Le candidat du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, sera, quant à lui, à Alger où il animera son premier meeting populaire à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf vers 11h00. Le second sera organisé au complexe Mustapha-Tchaker de Blida à 14h00. Abdelaziz Belaïd, le président du Front El Moustakbal, va également assurer deux déplacements à El Tarf (10h00) et Skikda (15h00).

Abdelkader Bengrina animera un meeting populaire à Oran. Enfin, aucun programme n’a été annoncé pour le candidat Abdelmadjid Tebboune.