Inodore et incolore, le monoxyde de carbone fait encore des victimes. Depuis le début de l’année 2020, plusieurs familles ont été endeuillées.

Le tueur silencieux a fait, en une dizaine de jours, pas moins de 19 victimes et a failli emporter 132 personnes. Le bilan a été très lourd durant les trois premiers jours de l’Année où la Protection civile a recensé le décès de 11 personnes, dans différentes wilayas du pays.

Les victimes ont toutes été emportées durant leur sommeil. La liste des victimes s’est encore allongée au quatrième jour avec quatre nouvelles victimes à Laghouat et M’sila.

Le dernier incident en date remonte à la nuit de vendredi à samedi dernier où quatre autres individus ont succombé à l’inhalation du CO.

19 victimes en une dizaine de jours, cela revient à au moins deux victimes quotidiennement. Ce qui est plus qu’alarmant ! Une situation face à laquelle, il est impératif de prendre les mesures adéquates afin d’y mettre fin surtout.

Et ce n’est pas tout ! Car le nombre des victimes du monoxyde de carbone recensées depuis le début de l’année aurait pu être plus lourd. Pas moins de 132 personnes ont été sauvées « in extremis », à travers plusieurs wilayas du pays. Elles ont eu la vie sauve grâce aux efforts fournis sans répit par les équipes de secours.

La Protection civile affirme dans ce sens que ses services sont intervenus pour prodiguer aux personnes incommodées des soins d’urgence, avant de les transférer dans un état satisfaisant vers différents établissements hospitaliers.

Au moment où d’autres victimes sont à craindre à cause de la persistance du mauvais temps, la Protection civile continue de sensibiliser les ménages, en dressant un ensemble de conseils pour justement tenter de limiter les risques d’asphyxie au CO.

De simples gestes à adopter par les Algériens à l’effet d’éviter l’irréparable.

Ainsi, la Protection civile recommande aux ménages de ventiler les logements lors de l’utilisation des appareils de chauffage. La vérification des appareils de chauffage par un technicien compétant avant leurs remise en marche demeure un autre conseil donné par la Protection civile pour se prémunir contre les risques du monoxyde de carbone. Dans ce sens il y a lieu de noter que le laisser-aller des citoyens n’est pas la seule cause à retenir. On aurait certainement pu éviter les pertes humaines s’il y avait un contrôle rigoureux de la part des services du ministère du Commerce.

Ces derniers sont appelés à investir le terrain pour veiller sur les règles de conformité des chauffages et chauffe-bains, puisque, des appareilles défectueux sont commercialisés sur le marché, au vu et au su de tous !À bon entendeur !