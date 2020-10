Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé, récemment, un réseau criminel organisé, spécialisé dans le trafic de drogue. Cette opération a permis aux services anti-stupéfiants de la circonscription Est, de saisir 195 kg de drogue et de l'argent liquide en dinars et en devises, a indiqué avant-hier un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Cette brigade, qui relève de la police judiciaire de la sûreté d'Alger est parvenue, à concrétiser une «opération qualitative de démantèlement d'un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic de drogue de type cannabis» et d'arrêter ainsi cinq mis en cause, âgés de 28 à 68 ans.» Les mêmes services ont saisi, lors de la même opération ayant couronné avec succès des efforts de plusieurs mois, «une importante quantité de drogue de type cannabis dont le poids est de 195 kg, de l'argent liquide en dinars algériens (3 739 milliards de centimes) et tunisiens (5 020 dinars) et en euros (295 euros), en plus de pas moins de 3 930 unités de produits pyrotechniques, trois véhicules et huit téléphones portables».