Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, jeudi dernier à Tébessa, par un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 11 juillet 2019, à Tébessa /5e RM, deux éléments de soutien aux groupes terroristes », précise la même source. Dans le même contexte, « des détachements de l’ANP ont arrêté, à Ouargla, deux narcotrafiquants et saisi 2 581 comprimés psychotropes et un véhicule de tourisme, tandis que 3 429 litres de carburant destiné à la contrebande, ont été saisies à Souk Ahras, Tébessa et El Taref.