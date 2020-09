Les deux villes d'Azeffoun et de Tigzirt ont reçu près de deux millions d'estivants en l'espace de 15 jours seulement. Les statistiques sont données par le responsable du secteur du tourisme, Rachid Ghedouchi qui affirmait également que ces chiffres ont été établis par sa direction et les offices de tourisme des deux villes. Pour notre interlocuteur, cette année, malgré le retard induit par la pandémie du Covid-19, tous les moyens ont été mis à la disposition des vacanciers. Même l'offre hôtelière a été à la hauteur, cette année.

En fait, ces chiffres reflètent le grand rush observé depuis l'ouverture des plages. Les villes débordent de monde, tous les jours. Durant les week-ends, les deux villes ne pouvaient pas contenir le monde qui y affluait depuis plusieurs wilayas du pays. Chose nouvelle en effet, cette saison, les Algériens des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux sont fortement présents sur les plages de Tigzirt et d'Azeffoun. L'offre hôtelière améliorée et les nouvelles formules de location de maisons de particulier à particulier semblent apporter les résultats escomptés.

Le flux était en effet très fort, essentiellement durant les deux week-ends. Il y a quelques jours, les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou ont estimé le nombre d'estivants sur les plages de Tigzirt et d'Azeffoun durant le premier week-end, à quelque 475 000, dont 106 000 seulement durant la journée de vendredi. Bouchakour précisera, par ailleurs, que les éléments qui veillent à la sécurité des baigneurs ont effectué 131 interventions sur les plages. 21 personnes toutes catégories d'âges et de sexe confondues, ont été sauvées de la noyade 91 personnes soignées sur les lieux et 19 autres ont reçu les soins à travers les centres de santé des deux villes. Ces chiffres mon-trent le nombre impressionnant de visiteurs reçus par ces deux villes durant quelques jours seulement, ce qui explique donc la saturation jamais connue dans ces deux cités antiques. Durant le week-end, en effet, les estivants ont souffert le martyre avant de parvenir au centre-ville et encore plus pour entrer sur les plages. Vendredi et samedi dernier, aux environs de 9h du matin déjà, les automobilistes se retrouvaient pris dans un embouteillage long de plusieurs kilomètres. Il a fallu patienter des heures dans son véhicule pour parvenir à l'entrée de la ville.

Contacté par nos soins, le président de l'APC de Tigzirt ainsi que le directeur de l'office local du tourisme, ont reconnu la difficulté de contenir autant de visiteurs. Pour Moussa Abbou, le maire de l'antique Iomnium, Tigzirt n'a jamais connu autant d'estivants et il était impossible de contenir autant de monde, même avec un plan de circulation bien élaboré. La vile a vécu un véritable rush qui s'expliquait, selon lui, par la journée qui coïncidait avec le 1er Muharram, jour férié et le week-end.

Enfin, il est à noter que les estivants continuent d'affluer vers les deux villes de Tigzirt et d'Azeffoun. On s'attend toutefois à une baisse drastique du nombre d'estivants dans les jours qui viennent, car les rentrées sociales et scolaire pointent déjà à l'horizon. Malgré sa courte durée, notons également, que les commerçants ont pu sauver les meubles. L'afflux vers les plages a sauvé l'activité commerciale à Tigzirt et à Azeffoun d'une véritable banqueroute.