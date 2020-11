L'heure de la nouvelle année universitaire a sonné. Plus de 2 millions d'étudiants feront leur rentrée demain. Ils retourneront sur les bancs des amphithéâtres en pleine recrudescence des cas de contamination au Covid-19. Pour préserver la santé de la famille estudiantine, empêcher la hausse des cas, la reprise verra l'application stricte d'un protocole sanitaire, anti-Covid-19, approuvé par le Comité de lutte contre le virus. Les mesures de distanciation sociale seront de rigueur. Rien n'a été laissé au hasard. D'ailleurs, pour permettre aux étudiants de rejoindre les bancs des amplis, les autobus de transport, seront au rendez-vous. Les horaires et les destinations des bus sont déjà affichés au niveau des arrêts de ces cars.Cependant, tous les regards sont braqués sur la flambée de l'épidémie qui risque de mettre l'année universitaire en sursis. Un scénario pessimiste, mais probable, d'autant plus que le ministre de la Santé a sonné l'alerte maximale, en déclarant jeudi, qu'«on ne sait pas comment sera la situation épidémiologique dans 2 à 3 mois.» Cette déclaration coïncide avec la décision du gouvernement Djerad de renforcer le dispositif de lutte contre l'épidémie du Covid-19 pour faire face à sa progression. En attendant la décision des autorités, basée sur les recommandations des experts, les campus du pays ouvriront leurs portes sur fond de prudence sanitaire, pour éviter une rentrée explosive, en termes de contaminations. Le personnel administratif universitaire avait, faut-il le noter, mis les bouchées doubles pour «sauver l'année». Après l'achèvement des cours des deuxième et troisième semestres, et le rattrapage, enseignants et

travailleurs des établissements universitaires ont enchaîné sur les discussions des thèses de master et de doctorat qui se sont déroulées exclusivement «à huis clos» cette année. Juste après et sans répit, il y a eu les préparatifs de la rentrée de demain. La procédure d'orientation, de préinscription et d'inscription définitive des nouveaux bacheliers s'est déroulée dans «un espace virtuel». Pas moins de 269 567 nouveaux bacheliers ont effectué leurs préinscriptions, a affirmé Achour Boudjama, chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce qui représente un taux qui dépasse les 96% de l'ensemble des 279 959 nouveaux étudiants de cette année. S'exprimant sur le déroulement de la procédure d'orientation, le même responsable a affirmé que «51,36% des nouveaux inscrits ont été orientés vers leur premier choix». Il a rappelé que le traitement des cas spéciaux autorisés par les établissements de l'enseignement supérieur se fera au niveau des établissements universitaires, du 18 au 25 novembre en cours et que la plateforme réservée aux demandes de chambre sera ouverte du 25 au 30 du même mois. Concernant la réorientation de ceux n'ayant obtenu aucun de leurs choix dans la première étape, la procédure sera ouverte jusqu'au 13 novembre. Les candidats qui ont échoué aux examens d'accès aux ENS et aux Instituts des sciences et techniques des activités physiques et sportives, seront orientés automatiquement vers leur choix suivant, dans le cadre du respect des moyennes minimales. Rappelons que six choix au minimum et 10 autres au maximum ont été adoptés.