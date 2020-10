La wilaya d'Oran a procédé, hier, à la distribution de 20 bus au profit des communes déshéritées, celles-ci sont classées dans les zones d'ombre. Ces bus seront destinés au transport des enfants scolarisés. Il s'agit là d'une opération parmi tant d'autres décidées par les quatre groupes formés pour le recensement des zones d'ombre et des points noirs à travers les différentes communes composant le territoire de la wilaya. Ces groupes sont affectés dans les localités d'Es Sénia, Oued Tlélat, Aïn Türck, Boutlélis, Béthioua, Arzew, Gdyel et Bir El Djir. Les groupes sont composés de représentants de différents secteurs, des élus de l'APW, présidés par un attaché au cabinet du wali, celui-ci se chargera de la mission d'inspecter et fixer toutes les zones d'ombre et les points noirs au niveau des communes, en collaboration avec les chefs de daïras. D'autres équipes sont chargées par la wilaya de recenser des zones dont les écoles ne sont pas dotées de chauffage ou de cantines ne servant pas des repas chauds, notant que cela sera pris en charge en urgence. La wilaya d'Oran a recensé 502 opérations parmi lesquelles 198 projets budgétisés n'ayant pas vu le jour pour des raisons inexpliquées, d'où le lancement des chantiers dans le cadre de la prise en charge des zones d'ombre. Les cellules de travail, composées essentiellement de représentants de différents secteurs d'activité et des élus locaux en particulier, ceux siégeant à l'Assemblée populaire de wilaya, ont eu pour mission de recenser les zones souffrant d'un déficit ou d'un retard en matière de développement local, ce qui a permis d'identifier les préoccupations et les besoins urgents des populations afin de les prendre en charge. La première phase du travail de ces groupes concerne quatre zones d'ombre dans les daïras d'Oued Tlélat et Es Sénia, à savoir douar El Aouamer, forêt Moulay-Smaïl, El Gotni et El Khdayda dans la commune d'El Braya. À Bir El Djir, les enquêteurs ont identifié trois zones. Il s'agit de Hassi Labiod, Haï El Moudkahidine et Haï Nedjma, ex-Chtaïbo. Le troisième groupe affecté aux communes de la daïra de Aïn Türck et Boutlélis, fait état de six zones d'ombre dont Sidi Hammadi et Keddara dans la commune d'El Ançor, le village El Arab dans la commune de Bousfer, les deux localités de Aïn El Khedidija et El Hsianne rattachés à la municipalité de Mers El Kebir. À l'extrême est de la wilaya, l'on a enregistré des zones nécessitant un effort particulier de prise en charge des préoccupations des populations. Cela concerne les villages d'El Ayayda dans la commune de Béthioua, El Hedjadjma, El Maâziz, Mhaoued, El Houaoura, El Ararba, El Massayssaa et El Ararssa. En somme, l'habitat rural, l'eau dans les robinets et l'assainissement, l'électricité, le gaz de ville, la voirie, l'éclairage public, le chauffage dans les écoles, les cantines scolaires, le transport scolaire, le transport rural, la réhabilitation des routes, le bitumage, la réhabilitation des écoles et le développement local constituent les principales préoccupations des populations.