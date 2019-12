L’affaire des enfants séquestrés par un groupe de malfaiteurs qui activaient sous une association d’aide aux enfants autistes continue de livrer ses secrets. Sur les 31 enfants délivrés par les forces de la Gendarmerie nationale d’un domicile sis à Bentchicou, 20 ont été déclarés victimes de violence et de maltraitance de la part des membres de cette association non agréée, de prise en charge des enfants aux besoins spécifiques. Les victimes avaient été libérées samedi par les services de la Gendarmerie nationale à Constantine, comme rapporté dans notre édition d’hier. Les enfants ont pu rejoindre leurs familles, selon la directrice locale de l’Action sociale, après avoir été consultés par des spécialistes. L’enquête a révélé que ces enfants sont originaires des wilayas de Djelfa, El Bayadh, Ghardaïa, Sétif, Batna, et Mila, en plus de deux cas de Constantine. Sachant que l’enquête est toujours en cours. Selon les rapports médicaux, quatre enfants présentaient des brûlures profondes sur diverses parties du corps, mais aussi des hématomes qui ont nécessité leur évacuation à l’hôpital. Selon toujours la responsable de la DA, «les parents de ces enfants autistes avaient signé, lors de l’admission de leurs enfants dans cet établissement non agréé, un engagement leur interdisant la visite pour une période de plus de 20 jours pour des besoins thérapeutiques».

Dans quel but cette association de malfaiteurs a agi de cette manière ? L’argent récolté l’était au profit de qui ? Ce sont des questions auxquelles répondra l’enquête de la Gendarmerie nationale, surtout, a-t-on appris, qu’aucune demande d’agrément n’a été déposée par cette association auprès des services de la direction de la réglementation et des affaires générales (Drag) de Constantine.

Dans cette affaire qui va certainement livrer d’autres réponses, les forces de la Gendarmerie nationale ont procédé à l’arrestation de 10 personnes jusqu’à hier, dont des psychologues, pour maltraitance d’enfants autistes. A noter que l’alerte a été lancée par le réseau Nada. Ce dernier n’a pas hésité à prendre attache avec un parent pour que l’affaire éclate. La justice devrait se prononcer sur ce dossier, a-t-on également appris.