Au moins 10 éléments de soutien au terrorisme ont été arrêtés par les forces de l'Armée nationale populaire, annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale, transmis, hier, à notre rédaction. L'opération a eu lieu à Khenchela, où se déroule actuellement une importante opération de ratissage. Celle-ci s'est soldée, comme annoncé dans notre édition, d'hier, par l'arrestation de deux terroristes, à savoir D. Abdelmalek et B. El Hadi. L'ANP avait également arrêté, dans la même région, deux éléments de soutien pour que le chiffre soit revu à la hausse. Au total 12 éléments ont été arrêtés. Depuis le début du mois courant, 20 éléments de soutien au terrorisme ont été mis hors d'état de nuire. Alors que pas moins de huit terroristes ont été neutralisés, dont quatre abattus, comme confirmé par le MDN. Ceci renseigne, à ne pas en douter, sur l'efficacité des opérations précises menées par les forces de sécurité à travers le territoire national, mais aussi de leur détermination à préserver la sécurité du pays. L'ANP fait de la lutte antiterroriste sa priorité, notamment le fait qu'elle possède une expérience incontestable dans ce domaine, cela n'empêche nullement son efficience dans la sécurisation des frontières contre les narcotrafiquants et la contrebande. Ce sont également des résultats probants qui sont enregistrés chaque jour. L'ANP fait face aussi au phénomène de l'émigration clandestine et aux orpailleurs. La lutte contre ce phénomène, qui pèse lourd, n'a jamais été un choix pour l'ANP, mais une lutte imposée par la conjoncture, à l'ombre de ce qui se passe dans les pays voisins, notamment le Mali et la Libye. L'ANP a tous les mérites d'avoir réussi avec professionnalisme de préserver la sécurité du pays et ses frontières. L'ANP n'a pas eu également le choix pour intervenir dans la crise par laquelle passe le pays actuellement, dans le souci d'assurer la souveraineté de son territoire et de sauvegarder la paix qui a été chèrement payée, grâce au sacrifice de ses soldats dont beaucoup y ont laissé la vie. Aujourd'hui, elle continue d'être remarquable, au service de la patrie et ses citoyens, dont la relation entre ce dernier et son armée s'est traduite par une solidarité indéfectible qui constitue une fierté en vue de construire le pays et le mener à bon port.