Le Conseil de sécurité des Nations unies a été saisi par l'Algérie, en 2010 qui avait été à l'origine d'une proposition qui a pour objectif de rendre passibles de sanctions internationales tous les pays négociant des rançons avec des groupes terroristes activant dans la région, dans l'optique de libérer des otages. Le Conseil de sécurité a décidé, le 17 décembre de la même année dans la résolution 1904, de criminaliser le paiement de rançons aux groupes terroristes en contrepartie d'une libération d'otages. L'Algérie a eu ainsi un rôle prépondérant dans l'accélération de la décision du Conseil de mettre un terme aux activités terroristes. S'appuyant sur cette décision, la résolution a été adoptée lors de la 122ème session de l'ONU. Seulement voilà, aujourd'hui certains pays ne semblent pas prendre en considération cette résolution. La France a non seulement négocié la libération de ses otages, une journaliste et ses deux accompagnateurs au Mali, avec les terroristes, en versant une importante somme d'argent, mais s'est inclinée en libérant en échange pas moins de 200 terroristes. Sur les 200 terroristes libres aujourd'hui, une vingtaine est toujours recherchée par l'Armée nationale populaire. Dans ce contexte, il est à souligner que l'ANP a réussi à arrêter deux d'entre eux à Tlemcen et à Tamanrasset. Le ministère de la Défense nationale avait rendu publiques les deux arrestations, ne manquant pas de dénoncer, voire condamner la violation de la résolution. Les deux terroristes avaient été arrêtés les 27 octobre et le 18 novembre derniers. Dans ces deux correspondances relatives à ces deux arrestations, le MDN soulignait que les deux criminels «comptent parmi ceux qui ont bénéficié de l'accord ayant abouti, après des négociations conduites par des parties étrangères, à la libération, par les autorités maliennes, de plus de 200 terroristes au mois d'octobre écoulé, et ce, en plus du versement d'une rançon conséquente au profit des groupes terroristes, en échange de la libération de trois otages», ajoutant ce commentaire: «Ces pratiques inadmissibles et contraires aux résolutions de l'Organisation des Nations unies incriminant le versement de rançons aux groupes terroristes, entravent les efforts de lutte contre le terrorisme et de tarissement de leurs sources de financement.» Rappelons que la résolution arrachée par l'Algérie concerne les Etats, les organismes et les institutions dans le monde, qui financent les terroristes en payant des rançons, quel que soit leur montant ou leur nature.