Bonne nouvelle pour les paysans de la wilaya de Béjaïa. 200 km de pistes agricoles sont pratiquement ouvertes au niveau de plusieurs communes de la wilaya, qui sont concernées par cette opération. Autant de terres limitrophes qui seront valorisées à la faveur de ce vaste programme qui trouve sa raison d’être dans le souci de désenclavement des régions montagneuses et rurales. L’un des impacts de ce projet, une fois achevé, est de permettre une meilleure accessibilité aux terrains agricoles. Ainsi donc, redynamiser l’activité agricole, notamment dans les zones enclavées et dans les montagnes. Il s’agit aussi de favoriser la mise en valeur des assiettes foncières jusque-là inaccessibles. Plus de 80% du programme ont été réalisés, il reste la partie des ouvrages, dont les fossés, qui seront incessamment terminés », indique un responsable du secteur de l’agriculture de la wilaya de Béjaïa. Le développement de l’agriculture de montagne est tributaire de l’ouverture de pistes agricoles. Cette opération, entrant dans le cadre des projets de proximité de développement rural intégré (Ppdri), facilitera le raccordement des terrains enclavés en eau et en électricité, deux facteurs essentiels et indispensables pour développer une vraie agriculture qui comprendra l’oléiculture, l’apiculture, l’élevage, entre autres. Un autre impact de ce projet est l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, car ces ouvertures de pistes permettront une meilleure rentabilité de leurs propriétés agricoles. Le secteur de l’agriculture à Béjaïa, une région dont le relief est majoritairement accidenté, bénéficie de projets à même d’encourager les citoyens à investir dans l’agriculture de montagne.