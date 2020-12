L'Entreprise nationale de promotion immobilière (Enpi) a annoncé, hier, la distribution prochaine de plus de 2000 logements de type promotionnel public (LPP). Dans une publication sur sa page facebook l'Entreprise a souligné qu'»à l'occasion de la commémoration des manifestations du 11 Décembre 1960, il est prévu dans les quelques prochains jours la remise des clés de plus de 2000 logements promotionnels publics (LPP) prêts à la réception, répartis sur cinq wilayas».Il s'agit, selon la même source, de cinq sites dans la wilaya d'Alger, à savoir le site LPP 596 Logements de Staouéli «La colline» (422 unités à réceptionner), le site LPP 62 Logements de Zéralda (32 unités), le site LPP 488 Logements de Bouraâda (388 unités), outre le site LPP de 760 Logements de Faïzi-Bordj El Bahri (72 unités) et le site LPP 1021 Logements de Rahmania «cité 18» (494 unités).Dans la wilaya de Boumerdès, il est prévu la réception de 349 unités réparties à travers les sites LPP 269 logements de Hammadi et 80 logements de Khemis El Khechna.76 logements seront distribués dans la wilaya de Tipasa, répartis entre les sites LPP 500 Logements et 592 logements de Koléa, a-t-on ajouté. Concernées par l'opération, les wilayas de Mostaganem et de Tlemcen réceptionneront respectivement 66 unités au niveau du site LPP 300 Logements, pour la première et 223 unités au niveau du site LPP 415 logements de Boujlida, pour la seconde, précise la même source.