Faisant face à la tricherie dans l'attribution du logement social, la commission d'évaluation près la daïra d'Es Senia a rayé de la liste 2 000 demandeurs d'habitation de ce type. Il s'agit de 500 demandeurs ayant un salaire dépassant le seuil des 25.000 dinars, 500 autres ne résidant pas dans les localités relevant administrativement de la daïra d'Es Senia et 1.000 autres sont des propriétaires terriens: des fermiers. Autrement dit, ces fermiers sont jugés éligibles, étant donné qu'ils peuvent aisément bâtir des habitations sur leurs propres terres au lieu de bousculer les véritables nécessiteux dont le nombre a, au dernier recensement, atteint le nombre de 21.000 demandeurs. Cette liste sera, tel qu'il a été expliqué par des responsables en charge de cette opération, revue à la baisse à la faveur de l'approfondissement des enquêtes sociales se poursuivant. En ce sens, les travaux de la commission d'enquête sur le logement social ont débuté le mois de mai dernier au niveau de la commune d'Oran, dans la perspective de revoir l'attribution du logement, particulièrement dans cette commune, suspendue depuis 1996. Les responsables en charge du suivi de cette opération, ont annoncé, à l'occasion d'une rencontre, le retour de l'attribution du logement social, notamment dans la commune d'Oran après l'achèvement des enquêtes de terrain qui devront définir les besoins des habitants de la commune. Dans le tas, l'on explique, à ce sujet, que le quota dont bénéficiera la wilaya d'Oran et ses grandes communes sera conséquent, sans donner plus de détails ni de chiffres.

La dernière opération de distribution de logements sociaux, à l'indicatif de la commune d'Oran remonte à l'année 1996. Le programme de logements sociaux a été remplacé provisoirement par le programme de résorption de l'habitat précaire, Rhp. La wilaya d'Oran a rappelé que depuis cette date, la priorité a été accordée au programme RHP sachant que la situation a provoqué une pression terrible sur le logement social, suscitant parfois la colère des populations. Dans sa communication avec les membres des équipes chargées des enquêtes, l'on a mis l'accent et insisté sur la crédibilité, la responsabilité, la transparence pour faciliter la mission des membres de la commission chargés du logement social, ainsi que gagner la confiance des citoyens et ne pas céder aux pressions d'où qu'elles viennent. Il appartient aux enquêteurs de récolter le maximum de demandes de logements sociaux et de prendre le temps nécessaire pour faire leur travail dans les règles de l'art et ce, pour permettre à chacun d'avoir son droit, le tout pour faciliter le travail de la commission de la wilaya en charge du logement social et les commissions existant au niveau des daïras.

Des sources proches de la daïra d'Oran soulignent que «le gel des attributions de logement sociaux remonte à 1996, une situation qui a créé un grand cumul de demandes de cette formule de logement estimées à près de 99 700 dossiers durant les dernières années». Après l'assainissement des listes, le nombre de dossiers est passé à 37 430 pour se stabiliser, en dernier ressort et après étude des recours, à 42 107 dossiers.