L´année 2019 s’en va. Elle aura été celle d’une tension sur tous les plans. Les habitants de Béjaïa s’apprêtent pour un dernier adieu à leur manière. Aujourd’hui, c’est le dernier jour. La nuit sera l’occasion de fêter l’arrivée du Nouvel An 2020 avec beaucoup d’espoir.

La nuit de mardi à mercredi sera spéciale. C’est la Saint-Sylvestre et elle se fête. Des signes qui ne trompent pas sur l’intention, aussi bien des habitants que des opérateurs hôteliers, sont perceptibles un peu partout.

On en parle comme d’une fête à ne pas rater. Dans les cafés et les places publiques, une ambiance des plus conviviales s’est créée depuis quelques jours, au niveau des villes et des régions rurales. On oublie un tant soit peu la tension qui règne en maître depuis 10 mois.

Certains prévoient de s’y mettre, rien que pour chasser le mauvais sort. « Je veillerai volontiers pour attendre l’arrivée du Nouvel An pour l’accueillir en priant qu’il soit plus clément et porteur s’espoir quant à des lendemains meilleurs », dit ce jeune qui, avec ses amis, comptent festoyer. C’est un peu le côté superstitieux qui anime cette catégorie de citoyens qui sont au demeurant, très nombreux.

Béjaïa renoue avec l’animation propre à cette période de l’année. Les Bédjaouis sont fortement portés sur la célébration de la Saint-Sylvestre. C’est pourquoi tout un chacun tente de trouver la meilleure formule pour accueillir le Nouvel An 2020. En ville ou à la campagne, la Saint Sylvestre se prépare et ce ne sont pas les signes festifs qui manquent, faisant de cette date une préoccupation des uns et des autres. Où ? Comment ? Avec qui ? Ce sont autant de questions que se posent les plus fêtards des Béjaouis. Trouver l’endroit idéal avec les commodités nécessaires est presque déjà acquis pour de nombreux citoyens. Si certains ont déjà opté pour la Tunisie où ils y sont déjà, puisque sur les devantures des agences de voyages les offres ont disparu, signes que le compte a été bouclé pour cette destination. L’option Tunisie compte donc encore des adeptes. La discrétion, un cadre et un service meilleur motivent le gros du contingent.

A Béjaïa, la Saint-Sylvestre est aussi une fête entre familles ou entre amis.

Les lieux de loisirs et de fête seront convoités. Les Béjaouis sont déjà séduits par les formules des établissements. «Pour moins de 12 000 DA, vous avez le dîner dansant et une chambre pour un couple», nous explique un fêtard. Sa décision est déjà prise. Il fêtera la Saint-Sylvestre comme d’habitude. Chaque fin d’année, on se prépare pour une nuit qui ne ressemble à aucune autre.

A Béjaïa, les hôtels s’y sont mis aussi, en proposant des formules diverses qui ne diffèrent pas trop. Le prix varie d’un établissement à un autre, le menu aussi. Seul le spectacle diffère d’un établissement à l’autre. Certains choisissent de se retirer dans un appartement. On s’équipe comme il se doit et le reste vient. C’est un peu ce qui se fait dans les villages. Les jeunes cotisent. Ils s’approvisionnent pour un moment de partage que rien au monde ne peut changer. La célébration du Nouvel An ne peut être envisageable et n’aurait aucun charme sans les amis.

Le réveillon a certes, perdu de sa notoriété depuis que les religieux se sont investis dans son dénigrement mais il résiste encore aux mutations sociales et culturelles que connaît la société algérienne ces dernières années. Il fait partie du décor comme pour illustrer ce côté moderne des Algériens, qui s’inscrivent dans l’universalité. Bon réveillon et bonne année à toutes et à tous.