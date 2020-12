Le retour au pays du chef de l'Etat, après deux mois d'absence pour cause de maladie, ne doit pas se confiner dans le cérémonial redondant du bilan d'une année à la tête de la République. Ce come-back doit plutôt constituer un moment politique. Une étape pour redessiner le cap dans cette phase cruciale que traverse le pays, redonner de l'espoir et faire sentir aux citoyens que 2021 nous appartiens. Fortement éprouvés par la pandémie de Covid-19, doublée d'une grave crise économique, les Algériens ont le moral en berne. Il s'agit donc, de trancher dans le vif et secouer les énergies assoupies pour apaiser les inquiétudes des Algériens, qui sont globalement au nombre de trois. La première détresse est évidemment d'ordre sanitaire. La Covid-19 est véritablement la chose la mieux partagée dans le monde. Elle est si bien partagée qu'aucun pays ne peut se targuer d'en être épargné. Comme partout ailleurs, l'Algérie a eu son lot de larmes et de malheurs: 2 737 morts et plus de 98 000 cas de contamination confirmés. Mais, il faut admettre que l'Algérie s'en est plutôt bien sortie dans cette épreuve, comparativement à des pays autrement plus nantis en moyens et plus fournis en infrastructures. À la veille du lancement de la campagne de vaccination, les autorités sanitaires n'ont pas encore révélé le nom du laboratoire fournisseur. Le ministre réserve-t-il la primauté de cette annonce au chef de l'Etat? La deuxième angoisse qui taraude les Algériens est d'ordre économique. À ce niveau, c'est le désastre dans toute sa plénitude et les conséquences au plan social sont tout aussi dramatiques. Selon des chiffres avancés par Mohamed Cherif Benmihoub, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, au moins

500 000 emplois ont été perdus depuis le début de cette pandémie. Le même responsable a affirmé que le secteur le plus touché est celui des services de base, restaurants et cafétérias, qui emploie beaucoup de monde. «La chute des activités dans ce secteur avoisine les 88%, selon des données officielles de l'Office national des statistiques», indique-t-il. Le deuxième secteur très impacté, c'est le Btph, dit -il, avec une baisse d'activité de 20 à 25%. Enfin, la troisième anxiété qui guette les Algériens est d'ordre sécuritaire. Toutes les frontières du pays sont en ébullition. Le Sahel qui connaît une anormale concentration de forces militaires occidentales, mais qui n'arrive pas à s'extraire de la menace terroriste de plus en plus violente. Le bourbier libyen qui attise les appétits d'étrangers et enfin le voisin marocain qui ne cache plus ses intentions bellicistes. Poussé par les monarchies du Golfe et Israël, Rabat a mené, il y a bientôt un mois, une agression militaire dans la zone tampon d'El-Guerguerat, en violation de l'accord de cessez-le-feu avec le Sahara occidental. Cette agression n'a d'autre but que de déstabiliser la profondeur stratégique algérienne. Comme si cette agression n'a pas suffi, le roi s'offre à l'entité sioniste en normalisant ses relations avec Israël. Face à une partielle menace, l'état-major de l'armée nationale populaire a appelé les Algériens à se tenir prêts à toute éventualité. «La menace que font peser certaines parties ennemies sur la sécurité de la région ces derniers temps, ces menaces, même indirectes, nous concernent et nous devons nous tenir prêts à y faire face», a averti la revue El Djeïch dans son dernier numéro.