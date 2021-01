Vingt et une personnes, dont neuf enfants, ont trouvé la mort et 10 au-tres ont été blessées dans le renversement d'un véhicule 4x4, survenu jeudi, à 16h20, dans la commune de Aïn M'guel, wilaya de Tamanrasset, selon un nouveau bilan des services de la Protection civile. Selon le chargé de communication de la Protection civile de la wilaya de Tamanrasset, le sous-lieutenant Abdelfettah Mouatsi, il y avait 31 personnes à bord du véhicule, dont 30 de nationalités africaines, alors que le chauffeur, de nationalité algérienne, est décédé. Le wali de Tamanrasset, Mostafa Friche, s'est rendu à l'hôpital de Tamanrasset pour s'enquérir de la prise en charge des 10 blessés de l'accident. Il a assuré, dans ce sens, que tous les moyens nécessaires et les équipes médicales ont été mobilisés pour leur prise en charge. Les corps des victimes ont, quant à eux été transférés à la morgue de l'hôpital de Tamanrasset. La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. «La Protection civile appelle tous les conducteurs à respecter le Code de la route et à être plus prudents afin de préserver leur sécurité et celle des autres», a réagi, sur sa page facebook la Protection civile de Tamanrasset, d'autant que la veille des fêtes du Nouvel An, la Protection civile a appelé, dans un communiqué, «les citoyens à plus de vigilance et de prudence, afin d'éviter les accidents qui pourraient survenir et qui peuvent causer de lourdes pertes en vies humaines ou de gros dégâts matériels». En vain. Malgré le durcissement des mesures de sécurité adoptées par les autorités algériennes, pour «lutter contre l'immigration irrégulière», les migrants subsahariens continuent de braver tous les interdits et tous les dangers, pour gagner le Nord du pays. Cet accident n'est pas le premier du genre. Pour rappel, en septembre 2019, 11 migrants subsahariens, en situation irrégulière, ont trouvé la mort, entre Bordj Badji Mokhtar et Reggane. Le véhicule de transport en commun s'est renversé, tuant sur le coup 11 occupants et en blessant trois autres. En septembre 2017, une collision entre deux véhicules de transport a fait 17 morts, dont 11 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, dans la région désertique de Bordj Badji Mokhtar. L'excès de vitesse des automobilistes, y compris des conducteurs de transport en commun, dont les accidents font le plus de victimes, est généralement mis en cause dans les accidents de la route. Frontalière du Niger et du Mali, la région de Tamanrasset est un lieu de transit pour les migrants clandestins subsahariens qui veulent passer en Europe, via l'Algérie. Dans une déclaration au quotidien Le Soir d'Algérie, le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Algérie, Paolo Giuseppe Caputo, a affirmé qu'«une moyenne de 500 personnes entrent chaque jour de manière irrégulière sur le territoire algérien». Des migrants acceptés au même titre que les Algériens au sein des structures de santé publique et qui disposent d'une prise en charge de façon gracieuse, contrairement à ce qu'avancent certaines organisations internationales de défense des droits de l'homme, qui dénoncent des «expulsions collectives de migrants, notamment originaires d'Afrique subsaharienne». Une accusation rejetée en bloc par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, qui a affirmé que le rapatriement des migrants clandestins se fait dans le strict respect des traités internationaux.