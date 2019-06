Tous les chemins mènent à la lutte contre la prostitution. C’est du moins la réponse donnée par les policiers de la sureté de wilaya d’Oran qui viennent de frapper fort en procédant à l’arrestation de 21 personnes âgées de 31 et 65 ans. Les mises en cause sont poursuivies pour racolage dans la rue, incitation à la débauche et la création des lieux de débauche. Présentés devant le parquet, les 21 individus ont tous été écroués. Ce coup de filet a été opéré dans les centres urbains comme Oran-ville, Aïn El Türck et dans la gare routière de l’Usto ainsi que dans le quartier Adda Benaouda, ex-Plateau. Loin des catalogues et des clichés rabrouant, la prostitution a explosé ces dernières années. Les constats sont de plus en plus amers, donnant des sueurs froides, comme si le tourisme est intimement lié au vieux métier du monde, la prostitution. Les causes sont multiples et variées, à commencer par la situation sociale de ces femmes ne trouvant rien de mieux à faire pour arracher la petite miche du pain que d’exposer leurs charmes au premier venant. Pour peu que ça paye, quitte à vendre son honneur au vu et au su des passants. La problématique est d’autant plus posée qu’elle mérite qu’on s’y attarde. Par où commencer ? Aucun n’ignore une telle évidence : la prostitution trouve terrain d’exercice dans des zones touristiques. Elle est exercée en toute quiétude. Tout comme le reste du pays, la ville d’Oran et ses environs n’ont pas échappé à cette «règle» «reconnue» et sans aucune culpabilité par l’ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika ayant affirmé, en 1999, à partir de Béjaïa, que «le problème de Béjaïa est tout à fait semblable à celui de toutes les autres régions du pays». Et depuis, aucune mesure répressive n’a été prise hormis l’encouragement de l’investissement touristique quitte à transformer l’Algérie en grand lupanar à ciel ouvert. C’est le cas constatable dans la corniche oranaise. Cette grande station balnéaire du pays est connue pour être des plus captivantes. Mais elle est également passée à un stade abritant le plus grand nid de délinquance ambiante et de jouissances dépassant les seuils de l’entendement. Comme mode opératoire, des hôtels et des complexes touristiques dressés grâce à l’argent du pétrole se sont métamorphosés en se donnant le titre de lieux de rendez-vous roses et arrosés au grand dam des populations locales. Il faut tout simplement dire que la prostitution n’a pas de nationalité, tout comme le reste des phénomènes. D’ailleurs, nul n’ignore cette réalité. Il suffit de se rendre la nuit dans les différentes localités côtières pour constater de visu que le phénomène n’est pas à ses débuts. Rien n’est fait malgré la mise en place d’une commission mixte comprenant des agents de la direction du tourisme et ceux de la sûreté de wilaya. Ceux-là ont pour mission l’inspection de ces lieux transformés et où la «passe» est conclue comme si l’on avait conclu une petite transaction commerciale dans le marché du coin. Dans certains complexes, il est très difficile de faire la part des choses et de se dire que là on est dans lieu réellement touristique. Les sonorités du raï déraillé vrombissant durant chaque nuit s’ajoutent aux tuniques légères cachant mal les formes hypercanon de ces jeunes femmes venues des quatre coins du pays très souvent porteuses, attirant une clientèle exceptionnelle. Cela est de visu constatable dans plus d’un complexe touristique comprenant le bar travesti en lieu de négociations et la discothèque amusante et les chambres sordides aux par-terres jonchés de mégots de cigarettes et des condoms jetés par des clients «magots», sous la haute surveillance de ces cerbères aux visages entaillés. Cependant, l’on peut facilement vendre l’image d’un pays réellement touristique si ce n’est pas l’appétit boulimique de ces pseudos-investisseurs dans le tourisme ayant ouvert grandes les portes de leurs complexes pour toutes les turpitudes dans un seul but : gagner le maximum de dinars en l’espace d’une nuit où les chambres de passe sont louées plusieurs dizaines de fois à des couples n’ayant ce qualificatif que par le fait de s’être rencontrés dans les dancings avant d’échanger quelques phrases crues dont le verbe repose sur la joie à donner en contrepartie de quelques billets. Cela se passe alors que les intégristes-islamistes commençant à grincer des dents, montent au créneau. Dans leurs sorties, ils se placent en moralisateurs sous le fallacieux prétexte de la religion pour faire passer leur message en chauffant à blanc, des populations locales. Leur seul but est contre toute attente, de compliquer la situation à la faveur du Mouvement populaire croyant que celui-ci (le Mouvement) leur sourira. Le combat de ces milliers de marcheurs est la mise en place d’une République consacrant le droit à la citoyenneté et à la vie digne de tous les Algériens, y compris à ces filles, frappées par la misère sociale, se battant pour leur dignité. «Après chaque passe, je ne me retiens plus à force de me culpabiliser pour mon acte », dira une jeune femme rejetée par sa famille suite à son divorce. Celle-ci n’a rien trouvé de mieux à faire pour subsister que de vendre ses charmes avant de se culpabiliser en lâchant des larmes chaudes. «C’est plus fort que moi», a-t-elle fini par dire.