Les éléments de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont réussi à mettre fin aux agissements d'un réseau criminel spécialisé dans l'organisation de voyages clandestins d'émigrants vers l'Europe. 22 personnes, dont cinq organisateurs de voyages clandestins, ont été interpellées puis arrêtées, dans le cadre de la prévention et de la dissuasion, sur le terrain, contre toutes formes de criminalité.

Les unités du groupement de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont, ainsi, réussi à déjouer cette nouvelle tentative, oeuvre d'un réseau criminel spécialisé dans l'organisation des départs clandestins à partir des côtes algériennes. Ces 22 personnes originaires de Béjaïa, Jijel et Aïn Témouchent, dont cinq ne sont pas à leur première action dans l'organisation secrète de voyages.

Les faits remontent à la réception d'informations parvenues au groupement, faisant état de la présence, sur la plage d'Aït Mendil, dans la commune de Béni Ksila, sur la côte Ouest de Béjaïa, d'un groupe de jeunes gens qui se préparait à embarquer à destination de la rive Nord de la Méditerranée.

Une enquête a vite été ouverte pour aboutir rapidement au repérage de l'emplacement des harraga, qui étaient regroupés dans deux maisons, sur la plage d'Aït Mendil, dans la municipalité de Béni Ksila. Les gendarmes les ont surpris et arrêté, après avoir terminé toutes les procédures légales et fouillé les maisons.

Un bateau à moteur Yamaha, de 150 chevaux-vapeur, une remorque porte-bateau à deux roues et 16 sacs à dos avec des vêtements, un dispositif GPS type Garmin, avec levée manuelle, en plus d'autres accessoires (nourri-ture, sept bidons de carburant, une voiture, une moto, quatre gilets de sauvetage, deux feux d'artifice et un montant en devises fortes estimé à 3560 euros et 24 téléphones portables ont été trouvés sur place et saisis par les services de sécurité.

Un dossier juridique a été constitué sur l'affaire et transmis aux autorités judiciaires compétentes.

À noter que 23 autres jeunes, tous originaires de la ville de Béjaïa, sont portés disparus depuis le 17 décembre 2020; à ce jour, les familles sont restées sans nouvelles et ce malgré les pressions exercées sur les autorités civiles et militaires à travers des manifestations de rue. Exception faite de certaines rumeurs qui les donnaient parfois en détention en Espagne et qui s'avèrent être très rapidement infondées, les familles des disparus sont toujours dans l'angoisse, plus de 45 jours après la disparition de leurs enfants; il n'espèrent plus qu'une information pour faire leur deuil.