Vingt deux postulants à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ont déposé leurs dossiers de candidature auprès de l’Anie, réunissant, ainsi, les trois conditions préalables, à savoir, la nationalité algérienne, le diplôme universitaire et les 50 000 signatures. Si certains s’en sont pris à l’avance, la journée du samedi 26 octobre, fixée dernier délai (minuit) pour le dépôt des dossiers, a été particulière pour l’Anie, au vu du rush enregistré. L’on peut, dores et déjà, diviser ces personnalités en deux catégories, selon leur appartenance. La première est celle des chefs de partis politiques. Il s’agit de Azzedine Mihoubi, président du Rassemblement national démocratique, Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El-Bina El Watani, Ali Zeghdoud, président du Rassemblement algérien, Ali Benflis, président de Talaïe El Hourriyet, Abdelaziz Belaïd, président du Front El-Moustakbel, Belkacem Sahli, secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine, Mourad Aroudj, président du parti Errafah, Aissa Belhadi président du Front de la bonne gouvernance et enfin Mohamed Dif, président de l’Union nationale du développement. Le deuxième groupe est constitué de postulants indépendants. C’est le cas de Abderrezak Habirat, Djamel Abbas, Ali Sekouri, Abdelhakim Hemadi, Slimane Bekhlili, Abderrahmane Arar, Noui Kherchi, Raouf Aieb, Nadjeh Abdelmounim, Layadi Belabbes, Mohamed Bouaouina, ainsi que Fares Mesdour. Ils représentent différentes corporations à l’exemple de celle des universitaires et des journalistes, ainsi que le mouvement associatif. Au-delà de leur appartenance, des points en commun rassemblent ces candidats. Ils considèrent que l’élection présidentielle constitue « l’unique voie pour la sortie de crise et une solution à même de consacrer la souveraineté du peuple ». Quant à leur candidature, elle est «une réponse à l’appel de la patrie et une obligation citoyenne ». Leurs programmes sont « ambitieux et capables de satisfaire les préoccupations des citoyens», soutiennent-ils, de manière quasi unanime. En outre, ils plaident tous pour le «projet d’une Algérie nouvelle». Enfin, ils estiment que «la solution est entre les mains des Algériennes et des Algériens», qu’ils appellent à «assumer leur responsabilité en allant voter massivement». L’ironie du sort est que nombreux parmi ces candidats se revendiquent comme porteurs et défenseurs des revendications et des aspirations du Hirak populaire, notamment pour le changement. Une aberration électorale si l’on sait que ce mouvement de contestation généralisée, à travers ses marches hebdomadaires organisées sur l’ensemble du territoire national depuis neuf mois, non seulement se dresse contre la tenue de cette élection, mais il exige aussi et surtout, le départ de tout le système actuel et de ses symboles et d’enclencher un processus d’édification de nouvelles institutions dans une Algérie meilleure. Par ailleurs, des remarques sont tout de même à retenir. Le refus de personnalités ayant un parcours politique avéré de se lancer dans cette course, comme l’ancien président Liamine Zeroual, ou encore Mouloud Hamrouche, Abdelaziz Belkhadem et d’autres, réduit le choix pour les électeurs. En effet, hormis deux postulants qui ont accédé au poste de chef de gouvernement, les autres n’ont ni l’expérience ni la carrure pour diriger un pays. Autre fait marquant, l’ancien parti unique, le Front de Libération nationale, d’où étaient issus plusieurs présidents de la République, n’est pas en mesure, aujourd’hui, de présenter son propre candidat, ni même de soutenir un autre. Même situation pour les partis islamistes, à l’exemple d’El Islah et Ennahdha qui cherchent vainement le candidat consensuel.

Ajouté à cela, le fait que la course vers la magistrature suprême se fera sans représentante de la gent féminine, puisque aucune des trois prétendantes n’est parvenue à rassembler les 50 000 signatures. Pour rappel, l’euphorie qui a suivi la convocation du corps électoral a fait que pas moins de 150 personnes avaient retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. Toutefois, les conditions imposées ont réduit ce nombre à 22 uniquement. Tout au long de la semaine en cours, l’Anie procèdera à une étude minutieuse des dossiers reçus et devra réduire encore ce nombre.