C’est la rentrée scolaire dans toute sa beauté mais contraignante avec toutes ses exigences à commencer par les problèmes du transport scolaire qui relèvent, désormais, de l’ancienne histoire et ce dans le cadre de la prise en charge idoine des élèves scolarisés des localités déshéritées. La wilaya d’Oran, anticipant les événements, par le biais du wali d’Oran, a pris toutes les dépositions nécessaires en attribuant, hier, 23 bus destinés au transport des élèves des communes rurales et déshéritées. La cérémonie d’attribution a été tenue dans l’enceinte du siège de la wilaya d’Oran. Autrement dit, la rentrée de cette année et telle que décidée par la wilaya, aura lieu sans fracas, prenant en compte et en charge tous les besoins des élèves des trois paliers, primaire, moyen et secondaire. À cet effet, l’on a grandement misé sur une rentrée sans incidents en cernant la problématique sous tous ses angles, des mois auparavant et ce dans le cadre des préparatifs, aussi bien sur le plan des infrastructures que sur le reste des besoins, et ce pour le retour des élèves aux classe. Bonnes sont donc ces nouvelles et ces mesures que l’on a décidé et annoncé. Le wali d’Oran a, en ce sens, annoncé «la réception de 40 à l’occasion de la rentrée scolaire 2018-2019».

Mouloud Cherifi a, dans un autre chapitre, assuré que «la pression manifeste au niveau des classes de ces deux localités ainsi que Belgaïd à l’est d’Oran et autres, sera apaisée sensiblement». «Ainsi se présentent les dernières évolutions marquant la rentrée scolaire pour la saison 2019-2020 en plus de la réception, l’année dernière, de 35 établissements», s’est, sur un ton de béatitude perceptible, félicité Mouloud Cherifi en faisant le point sur tous les rounds qui ont marqué les préparatifs pour le retour des élèves dans les classes après près de 3 mois de grandes vacances. En tenant de tels propos lors d’une visite de travail à Oued Tlélat et El Mohgoun, localité rattachée à la daïra d’Arzew, le directeur de l’éducation de la wilaya, Slimani Arezki, a, lui aussi, garanti la réception d’ores et déjà de

37 établissements dont pas moins de 26 écoles primaires, huit collèges et trois lycées. «Le reste sera livré dans les plus brefs délais», a-t-il expliqué. La rentrée scolaire est une halte exceptionnelle, d’où la course contre la montre lancée par la wilaya d’Oran durant toute la saison des grandes chaleurs, l’été.

Le wali, en visite de travail dans la localité de Oued Tlélat, s’est enquis des trois nouvelles écoles scolaires, un groupe scolaire de 12 classes, un CEM de 18 classes et un lycée de capacités d’accueil de 1000 places pédagogiques. Revenant sur cette visite, il a été, à la fois rassuré et rassurant en indiquant que «tous les établissements ont été construits et équipés selon des cahiers des charges et normes précis». D’un ton menaçant, Mouloud Chérifi a été catégorique en prononçant le recours à des mesures s’imposant «dans d’éventuels cas de défaillances signalées. «Je n’hésiterai pas à ouvrir une enquête», a-t-il menacé. Concernant la restauration scolaire au profit des élèves inscrits en demi-pension, Mouloud Cherifi a mis en avant «la mutualisation entre les établissements scolaires qui peuvent concourir à régler ce problème en commun. Il citera en ce sens l’exemple de la commune d’Oued Tlélat où toutes les dispositions ont été prises.

La visite du wali d’Oran a servi de tribune pour débattre de tout et des différents problèmes liés au développement local en concertation avec les membres de la société civile de la localité d’El Mohgoun. Dans le tas, on a jugé utile d’exposer avec acuité toutes les contraintes liées à la gestion de l’environnement des quartiers, la santé de proximité, le sport et tant d’autres aménagements en vue de commodités à mettre nécessairement en place.