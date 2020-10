C'est aujourd'hui que les enfants retrouvent l'école, après plusieurs mois passés loin des bancs des classes, à cause de la pandémie de Covid-19 qui a contraint les pouvoirs publics à libérer les élèves le 12 mars dernier. Selon les statistiques communiquées par la direction de l'éducation, ce sont quelque 230 370 élèves, tous paliers confondus, qui sont attendus cette année dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour une rentrée sous haute surveillance sanitaire à cause de la pandémie de Covid- 19. Aussi, les classes seront enfin rouvertes pour accueillir les élèves.

À l'instar de toutes les wilayas du pays, Tizi Ouzou est fin prête pour ce jour J. 17 nouveaux établissements scolaires ouvriront leurs portes cette année dont quatre nouveaux lycées à Azeffoun, Illoula Oumalou, Iflissen et Azazga, et trois CEM ont aussi été réceptionnés à Zekri, Azazga et Aghribs. Le reste est composé de 10 écoles primaires réparties entre les communes de Tizi Ouzou, Draâ Ben Khedda, Azazga, Fréha, Maâtkas et Mekla. Les mêmes responsables font état également de la réception et de l'ouverture d'autres infrastructures, comme c'est le cas de neuf cantines scolaires, six salles de sports, trois centres de soins et une dizaine de salles de classes.

Toutefois, cette année, les statistiques ne font pas partie des priorités et ne sont pas le centre d'intérêt des parents d'élèves qui se préoccupent plus de la santé de leurs enfants. Un chapitre que les pouvoirs publics prennent très au sérieux avec l'implication de tous les acteurs pouvant apporter un plus au protocole sanitaire. Aussi, en plus des mesures contenues dans le protocole et que les pouvoirs publics ont commencé à expliquer depuis plusieurs mois, la direction de l'éducation a procédé à l'installation de commissions depuis quelques jours et dont le rôle est d'identifier les problèmes et les manques au sein des établissements scolaires, notamment au primaire et trouver des solutions, dans les plus brefs délais. Le travail, explique-t-on, se fait au niveau des daïras, en collaboration avec les APC. Ces commissions veillent à ce que les écoles soient prêtes à accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Une situation sanitaire exceptionnelle qui dicte la nécessité de doter les établissements de l'eau courante et de moyens pour la désinfection systématique des établissements scolaires. Toujours dans l'optique d'une rentrée sans danger pour les enfants, des opérations de réhabilitation de sanitaires ont été engagées ainsi que des aménagements couplés à une grande organisation dans les écoles, nécessaires à la mise en place des mesures de protocole sanitaire, notamment le respect de la distanciation sociale dans les salles de classe et les cantines. Sur le plan pédagogique, le directeur de l'éducation a noté que c'est l'option d'une réception des élèves par groupes, qui a été retenue.

Enfin, notons que beaucoup de syndicats et de représentants de parents d'élèves ont exprimé leurs appréhensions et leur crainte que les écoles ne soient pas encore prêtes à recevoir les élèves.