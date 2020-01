A l’ordre du jour de ce conseil municipal extraordinaire, présidé par Tahar Merabeti, P/APC, l’approbation de l’ouverture de postes budgétaires, destinés à l’insertion du Daip (dispositif d’aide à l’insertion professionnelle), parmi les titulaires de diplômes. Au total ce sont pas moins de 432 fonctionnaires qui vont bénéficier de cette mesure. Celle-ci est intervenue sur la base de rapports relevés par le chef de l’exécutif, au ministère de tutelle, après les multiples grèves observées en septembre dernier, par cette frange de fonctionnaires de la mairie de Annaba. Dès lors, des orientations avaient été données pour une régularisation, selon un calendrier déterminant la priorité et l’expérience. Notons que la commune du chef-lieu de la wilaya de Annaba, se taille la part du lion, avec 231 Daip, activant dans cette administration locale. La priorité à la titularisation sera donnée, aux fonctionnaires qui ont de l’ancienneté, à savoir une expérience de plus de huit ans et aux diplômés universitaires. Ils devront passer un concours pour faire valoir ces critères, devant leur permettre d’être intégrés professionnellement. Le concours sera organisé par l’inspection de wilaya, relevant de la direction générale de la Fonction publique. Rappelons que les pouvoirs publics avaient mis, il y a quelques années en place, ce dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (Daip), avec des possibilités d’insertion aux jeunes primo-demandeurs d’emploi au niveau des entreprises publiques et privées et des institutions et administrations publiques, pris en charge financièrement par l’Etat. Or, depuis la mise en application de cette démarche, tous les porteurs de Daip, notamment au niveau des administrations locales, sont restés dans l’incertitude. Un nombre très réduit de ces jeunes fonctionnaires, a été intégré. Les limites de ce système ont mis à rude épreuve, la patience des porteurs du Daip, notamment au sein de l’APC de Annaba. Bien que les débrayages observés dans cette municipalité aient occasionné des désagréments aux administrés, ils sont parvenus tout de même à faire valoir leurs droits à un emploi permanent. Par ailleurs, le conseil municipal a, outre cette approbation, également approuvé l’autorisation d’un budget complémentaire pour 2019, avec une aide de la wilaya. Ce budget englobe entre autres, l’achat d’un équipement (groupe électrogène), la liste des bénéficiaires de l’aide sociale, pour le mois sacré.