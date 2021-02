Le nombre de documents et archives fonciers qui ont été numérisés depuis 2019 a atteint plus de 234 000, lesquels «ont été indexés dans la base de données de la Conservation foncière de la wilaya de Constantine» déclare une source très bien informée. Le conservateur Mohamed Bouanika du foncier avait, lors d’une visite du wali, à cette direction avait assuré, effectivement que «l’opération de numérisation et d’indexation des documents et archives fonciers, lancée en 2019 dans le cadre de ce secteur, est parvenue à son terme après avoir numérisé plus de 234 000 documents fonciers». Cette opération qui comprend également des documents qui remontent jusqu’à 1961 est passée par trois étapes à savoir a-t-on indiqué «le scan des actes fonciers, l’insertion des données des propriétaires et l’indexation dans la base de données en établissant le lien proportionnel entre le propriétaire et son bien, a fait savoir le même responsable». Le conservateur avait souligné lors de son intervention que «les différents types de documents fonciers numérisés, entre autres les actes fonciers, les registres de dépôts, les fiches personnelles et alphabétiques, ainsi que les fiches parcelles et de copropriété, seront mis à la disponibilité des citoyens en un court laps de temps contrairement aux années précédentes, où l’opération d’attribution de ces papiers administratifs s’effectuait sur plusieurs jours ». Intervenant dans ce contexte, le wali de Constantine assure dans une déclaration après avoir pris part du taux d’avancement de cette opération que «cette démarche vise à sécuriser ce genre de papier administratif et moderniser la qualité des prestations publiques en vue d’une meilleure exploitation de ces documents par les citoyens». Vu l’importance de cette opération, notamment sur le plan pratique qui fera gagner beaucoup de temps, aussi bien à l’administration qu’aux citoyens, les pouvoirs publics ne manqueront pas, de leur côté, de mettre à la disposition des opérateurs tous les moyens adéquats, mais aussi de doter la Conservation foncière par un nombre appréciable de personnel afin de permettre au processus d’avancer plus vite. L’opération semble très bien réussir. À ce propos, le wali a souligné que 140 éléments ont été mobilisés pour cette opération visant à être à jour avec les pays développés, car ce processus de modernisation permet d’être à la hauteur des espérances du citoyen et c’est là le but recherché.