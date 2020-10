C'est demain, 1er novembre, que les citoyens décideront du sort de l'Algérie nouvelle qui doit jaillir de l'urne au terme du référendum sur la Constitution. Ils sont plus de 24 millions d'électeurs à être appelés aux urnes pour se prononcer, par référendum, sur le projet d'amendement de la Constitution. Si du côté de l'Anie, organisatrice de ce rendez-vous, de l'administration et des services de sécurité tout est fin prêt, il n'en demeure pas moins que le contexte est particulier. Il est marqué par une remontée fulgurante des cas de contamination au Covid-19. Une situation pandémique très préoccupante et qui fait craindre le pire. Pour prévenir les risques de propagation de l'épidémie, l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a élaboré un protocole sanitaire spécial pour le référendum. Ce protocole fixant les étapes régissant l'organisation du référendum a été validé par le Comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19. À titre d'exemple, l'accès à l'intérieur du bureau de vote n'est autorisé que pour deux ou trois personnes à la fois et un dispositif de désinfection sera mis en place. Les portes des bureaux de vote seront ouvertes à 8 heures et closes à 19 heures et le scrutin ne durera qu'un jour, conformément à l'article 32 de la loi organique relative au régime électoral. Toutefois, la date d'ouverture du scrutin peut être avancée de 72 heures dans les zones éloignées et de 120 heures pour la communauté nationale établie à l'étranger, pour faciliter le vote des électeurs «exclusivement» visés par ces dispositions, selon la même loi.

L'impact du rebond des cas de contamination a été tel que la ritournelle du taux de participation est reléguée au second plan des préoccupations. Il fallait s'y attendre car il s'agit d'une très grave menace sur la santé des citoyens. L'Algérie n'est pas le seul pays à connaître cet excès de vigilance sanitaire. La planète entière est placée en état d'alerte rouge. Pour autant, les institutions algériennes veillent au bon déroulement de ce premier rendez-vous électoral post-présidentiel 2019. Comme lors de l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, l'organisation et la gestion du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution relèvent des prérogatives de la seule Anie qui a vu son statut et ses missions constitutionnalisés dans le projet de révision de la Constitution. Le président de l'Autorité, Mohamed Charfi, a assuré que toutes les conditions sont réunies pour assurer «la transparence et l'impartialité» du référendum. «Nous aurons la possibilité de suivre en direct le scrutin grâce au réseau de visioconférence mis en place à cette occasion, ce qui nous permettra une plus grande réactivité et une prise en charge immédiate d'éventuels problèmes qui peuvent se poser le jour du scrutin», a-t-il précisé.Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Changriha, a instruit la Gendarmerie nationale, en coordination avec les autres corps de sécurité, de prendre toutes les mesures pour la sécurisation des centres et bureaux de vote, à travers les différentes régions du pays.