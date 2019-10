«Les créances restent une entrave majeure pour la Concession de distribution de l’électricité et du gaz de Béjaïa », indique un communiqué de La SDE, filiale Sonelgaz.

La Concession de distribution de l’électricité et du gaz de Béjaïa fait face à une situation financière critique avec des créances qui s’élèvent à

445 milliards de centimes.

La SDC de Béjaïa enregistre un taux d’évolution des créances de 51% comparé à la même période de l’année précédente. Ce sont les clients ordinaires, appelés communément, les ménages qui viennent en première position avec 242 milliards contre 117 milliards en 2018, soit un taux d’évolution de 107 % suivi par les administrations, notamment les APC avec 107 milliards contre 102 en 2018, soit un taux d’évolution de 5%. C’est pourquoi le SDE invite ces clients à s’acquitter au plus vite de leurs dus.

« Le reste des créances est relatif aux travaux d’amenée d’énergie et de déplacement des réseaux électriques et gaziers, qui demeure non honoré à ce jour » ajoute-t-on dans le même communiqué. Cette situation dramatique et alarmante que traverse la société, pèse lourdement sur la santé financière de cette dernière ainsi que sur le bon fonctionnement de ses activités notamment, ses investissements liés à l’amélioration de la qualité et continuité de service. Si la SDE ne le dit pas, l’évolution des créances détenues chez les ménages est en grande partie induite par l’appel au non- paiement des factures de gaz et d’électricité, lancé au début du Hirak.

En effet, les citoyens ont dans plusieurs régions, suivi cet appel.

Certains comités de villages et associations se sont eux même chargés de la récupération des factures remises dans certaines agences de la SDE en signe de protestation faisant suite aux rumeurs, vraies au fausses, selon lesquelles la France s’approvisionnait en gaz gratuitement à partir de l’Algérie

« Malgré les efforts déployés et les facilités accordées à nos clients afin de régler leurs factures d’électricité et de gaz dont, notamment, 10 agences commerciales éparpillées sur le territoire de la wilaya, le payement par les bureaux de poste, le paiement électronique par la carte CIB, qui permet de consulter, de télécharger et de payer sa factures sans pour autant se déplacer. à cela s’ajoute le nouveau système d’information par SMS qui permet entre autres de recevoir le montant de la facture, mais les chiffres restent en continuelle croissance » déplorent les responsables de la SDE de Béjaïa.

Après avoir épuisé tous les moyens de recouvrement des créances auprès des clients, toutes catégories confondues et après une large campagne de communication et de sensibilisation via les différents canaux d’information, l’impact demeure le même pour certains clients.

Devant cet état de fait, le recours à la suspension de la fourniture en énergie électrique et gazière pour les clients redevables, reste le seul moyen pour notre société afin de recouvrer ses créances, qui permettront le bon fonctionnement de ses activités, menacent les responsables de la société.

Une menace qui sonne comme un dernier avertissement aux mauvais payeurs