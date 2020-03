Majoritairement contraints de mettre la clé sous le paillasson suite à l’arrêt de la commande publique, dont ils sont largement dépendants, les professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (Btph) sont revenus à la charge pour alerter sur la crise qu’ils subissent depuis maintenant 13 mois.

Par la voix de Mouloud Kheloufi, le président de l’Association générale des entrepreneurs algériens (Agea), une organisation patronale qui les représente, ils viennent de lancer un appel de détresse à l’adresse du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Ils demandent dans ce sens «l’intervention du chef de l’Etat pour sauver les 3200 entreprises en situation d’inactivité, et trouver également des solutions nécessaires aux 2 500 000 employés en situation de chômage depuis plus d’une année», comme nous l’a affirmé, hier, le président de l’Agea.

Dans ce sens il y a lieu de noter que cette demande d’intervention adressée à Abdelmadjid Tebboune est la deuxième du genre. En effet, l’actuel chef de l’Etat sollicité par cette corporation, avait alors qu’il assurait les fonctions de Premier ministre, en 2017, décidé de débloquer pas moins de 60 milliards de DA au profit des maîtres d’œuvres pour permettre la réalisation des projets de logements. Il y a lieu de relever dans ce contexte, l’appel de l’Agea a de fortes chances d’aboutir, dans la mesure où les autorités, viennent de lancer un nouveau projet quinquennal de construction d’un million de logements à l’horizon de 2024. De retour aux déclarations du président de l’Agea, ce dernier, qui a animé une conférence de presse au siège de l’organisation patronale qu’il dirige, à Bab Ezzouar, Alger, nous a expliqué que «l’objectif de la réunion tenue aujourd’hui (hier) vise à soumettre au premier ministre des recommandations de sortie de crise». Il a souligné que l’Agea «demande la tenue ‘’en urgence’’ d’une bi ou d’une tripartie, (selon la vision du gouvernement) pour stopper la saignée dans le secteur du Btph, caractérisée par des fermetures de la grande majorité des entreprises concernées et des pertes importantes de postes d’emploi». Poursuivant, l’intervenant a tenu à souligner que «l’année 2019 a constitué une année blanche pour ces entreprises», cela avant de plaider dans ce cadre, «pour la mise en place d’un comité de suivi des résolutions émanant de cette bipartite ou tripartie pour rendre compte mensuellement de l’état d’exécution des résolutions édictées.»

Parmi ces propositions, l’Agea propose d’annuler la short-list des entreprises accédant aux projets via le gré à gré et de revenir au Code des marchés publics avec la préférence de 25 % des entreprises nationales qu’elles soient publiques ou privées.

Autre proposition de l’Agea, la dépénalisation fiscale et parafiscale des entreprises du secteur Btph pour faire face à « la conjoncture actuelle du pays ». Il s’agit également pour l’association de réviser le cahier des charges relatif à la promotion immobilière et d’encourager les entreprises nationales à construire des habitations destinées à 50% à la location et à 50 % à la vente. Le président de l’Agea, a également appelé « à libérer les initiatives, notamment par l’octroi d’assiettes foncières au niveau local aux promoteurs immobiliers afin de diminuer la dépendance de ceux-ci par rapport à la demande publique». Il a enfin regretté le fait que «les entreprises ne travaillent pas actuellement, suite à l’arrêt des commandes publiques».