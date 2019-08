Nos forêts en péril ! Les feux sont en train de faire des ravages à travers les quatre coins du pays. « Plus de 38 wilayas ont été touchées par les feux de forêt », a déclaré le directeur général des forêts (DGF) Ali Mahmoudi. Ce dernier soutient que le mois de juillet a été des plus désastreux ! « On a enregistré une moyenne de 27 incendies par jour », a-t-il déploré avant de soutenir que Tizi Ouzou est la wilaya la plus touchée par les flammes avec prés de 1 400 hectares partis en fumée, puis viennent Tissemsilt et Aïn Defla. Terrible !