Une importante quantité de drogue a été saisie par les services de sécurité, ces dernières 48 heures à annoncé, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. Les opérations de saisie ont eu lieu les 25 et 26 du mois courant. On peut lire sur le communiqué: «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont saisi, lors d'opérations distinctes qualitatives, les 25 et 26 décembre, d'énormes quantités de kif traité s'élevant à 27 quintaux et 2,86 kilogrammes, ayant été saisies via les frontières avec le Maroc». Le MDN précise à propos de cette grande prise, qu'«un détachement de l'ANP a saisi, dans la zone frontalière d'Oum Laâchar à Tindouf, une importante quantité de kif traité s'élevant à 18 quintaux et 61 kilogrammes, alors que des détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, ont saisi 6 quintaux et 71,86 kilogrammes de la même substance à Béchar». Toujours dans ce même contexte «un autre quintal et 70 kilogrammes de kif traité» ont été saisis à Oran et Tlemcen. Ainsi, le Maroc reste la plus grande réserve dans le monde pour la production de la drogue, mais aussi l'un des plus grands fournisseurs.