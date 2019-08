Les incendies enregistrés dans certaines forêts de la capitale depuis l’activation du Plan de lutte contre les incendies, début juin 2019, ont ravagé 28 hectares de forêts, de maquis et de broussailles a-t-on appris, hier, auprès de la chargée de l’information à la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger, Imane Saïdi. Depuis l’activation du Plan de lutte contre les incendies début juin 2019 et jusqu’au 14 août, 61 foyers de feux ont été enregistrés, lesquels ont ravagé 28 hectares de forêts, de maquis et de broussailles a déclaré à l’APS Imane Saïdi, précisant que la forêt de Baïnem , dans la commune de Hammamet, qui s’étend sur une superficie de 504 hectares, est la plus touchée, 25 hectares de cette forêt ayant été parcourus par le feu.