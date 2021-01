Pas moins de 28 personnes sont mortes par asphyxie au gaz, dont sept familles entières, à travers le pays depuis le début du mois de janvier de l'année en cours, a-t-on appris, hier, à Tiaret, du chargé de

communication de la direction générale de la Protection

civile. Le commandant Rabah Benmahieddine a indiqué, lors de la caravane de sensibilisation sur la prévention contre les dangers du gaz, qui a fait escale vendredi à la place des Martyrs de Tiaret, que depuis le début du mois de janvier en cours, 28 décès, dont des membres de sept familles entières ont été victimes d'asphyxie au gaz, soulignant que «les causes de ces accidents sont multiples, mais la plus importante est la négligence dans l'utilisation de cette substance nocive». Le même responsable a fait savoir que les services de la protection civile ont enregistré, dans le même cadre, 513 cas d'asphyxie au gaz qui ont requis des recours et leur transfert aux établissements hospitaliers, relevant que ces cas étaient «graves» et ont nécessité une prise en charge médicale intensive. Le commandant Benmahieddine a encore signalé que l'enregistrement de ces accidents a nécessité l'intensification des campagnes de sensibilisation durant la période d'hiver de la part des services de la Protection civile et ses partenaires, pour appeler les citoyens à être vigilants et à adopter une conduite de prévention afin d'éviter ces accidents.

Le même responsable a exhorté, dans ce sens, les citoyens à veiller à l'aération et à la plomberie sanitaire sécurisée des réseaux internes de gaz et à faire le bon choix dans l'acquisition des appareils électroménagers pour éviter les dangers découlant des fuites de gaz. De son côté, le chargé de communication des services de la Protection civile de la wilaya de Tiaret, le capitaine Rabah Boukhari a déploré la mort de six personnes dont quatre d'une seule famille, suite à une asphyxie au gaz, ainsi que

26 autres blessés dans des accidents de fuite de gaz. Cette caravane, qui sillonne plusieurs wilayas du pays durant cet hiver, connaît la participation des services du commerce, de par leur rôle de contrôle de la qualité des produits destinés au chauffage, ainsi que les ser-vices du Groupe Sonelgaz et de la société du gaz de pétrole liquéfié relevant de Naftal, qui font part des mesures de protection des consommateurs, insistant notamment sur le renouvellement des bouteilles de gaz butane. La caravane a enregistré un intérêt remarqué de la part des citoyens, qui ont saisi l'occasion pour faire part de leurs préoccupations et leurs questionnements sur ce sujet et qui ont reçu les explications nécessaires et les informations de prévention de la part des instances participant à cette opération.