Ce sont pas moins de 28 offres techniques qui ont été retenues pour l’exploitation de 13 sites de marbre et de granit dans la wilaya de Tamanrasset, a indiqué, hier, à Alger le président du comité de direction de l’Agence nationale des activités minières (Anam), Djamel Khelouf. L’Anam a procédé à l’ouverture des plis de 29 soumissionnaires qui ont présenté leurs offres techniques, suite à l’avis d’appel d’offres national et international pour la 49e session d’adjudication de 13 permis miniers destinés exclusivement aux pierres décoratives en marbre et en granit dans la wilaya de Tamanrasset. Sur le nombre global de ces offres techniques lancées en novembre dernier, 28 ont été retenues contre seulement une seule proposition rejetée pour non-respect des exigences requises, dans le cadre des opérations d’ouverture des plis (non-conformité de statut, de chèque ou de documents), au cours de cette séance d’adjudication qui s’est déroulée en présence des 29 soumissionnaires. Une commission ad hoc est chargée de l’étude et de l’analyse des offres techniques acceptées. Les soumissionnaires des offres techniques éligibles, conformément aux dispositions du cahier des charges, seront invités à déposer leur offre financière le 25 décembre en cours. Comme pour les plis techniques, l’ouverture des plis financiers se fera également en séance publique et en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants.