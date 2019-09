Un bilan lourd, inhérent aux conséquences fâcheuses engendrées par les feux de forêt ayant eu lieu dans la wilaya de Tizi Ouzou durant le mois de juillet dernier et surtout pendant le mois d’août passé, a été établi hier lors de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou qui s’est finalement tenue hier.

En effet, les différents intervenants ont, à l’unanimité, parlé de véritable catastrophe naturelle puisque les incendies de forêts en question ont ravagé pas moins de 3 000 hectares d’espaces verts tout en pulvérisant plus de 28000 arbres fruitiers, principalement des oliviers dont est riche la région de Kabylie. Au total, a-t-on appris hier, lors de la même session ordinaire de l’APW, il a été enregistré 300 incendies n’ayant épargné aucune commune parmi les 67 que compte la wilaya. A l’unanimité aussi, tous les responsables présents à la session en question ont salué le fait que grâce aux efforts immenses déployés aussi bien par les éléments de la Protection civile que par ceux de la Conservation des forêts, avec l’implication active des citoyens eux-mêmes, aucune perte humaine n’a été déplorée. Après un premier report, la session ordinaire de l’APW de Tizi Ouzou s’est finalement déroulée hier après que le quorum exigé par la loi ait été atteint, contrairement à la semaine dernière où le nombre d’élus présents dans la salle était de moins de 20 sur les 49 que compte cette assemblée élue.

La raison qui était derrière ce nombre élevé d’absents a été l’obstruction de la RN 12 reliant Tizi Ouzou à Azazga, suite à l’observation d’une action de protestation par des citoyens de la région, mais aussi à cause du boycott de ladite session par les 13 élus du RCD et six élus du FFS qui s’opposent à l’actuel président de l’APW, Youcef Aouchiche. Il faut préciser que lors de la session d’hier, des assurances ont été données à toutes les victimes des incendies de l’été en cours quant à leur indemnisation.

En effet, les agriculteurs et les éleveurs ayant subi des pertes lors des incendies en question seront tous indemnisés, selon les assurances présentées hier lors de la session de l’APW coprésidée par Mohamed Djemaï, wali de Tizi Ouzou et Mohamed Achir, président par intérim de l’APW. Il faut préciser qu’en plus des agriculteurs et des éleveurs qui seront indemnisés d’office car affiliés à la Crma, les autres, qui ne le sont pas, ne seront pas lésés et des moyens légaux pour procéder au remboursement des pertes subies seront mises en œuvre grâce notamment à l’implication des services de la direction des services agricoles de la wilaya ainsi que d’autres secteurs. Il s’agit là d’une mesure qui permettra de ne pas laisser les victimes de ces incendies de forêts ravageurs, livrés à eux-mêmes et à leur désespoir suite aux pertes enregistrées tout au long de ces deux mois. Il y a, entre autres, les propriétaires des terres où se trouvent les arbres fruitiers décimés par les feux, des propriétaires de ruches, de poulaillers, etc. Il faut préciser, en outre, que la session d’hier de l’APW de Tizi Ouzou a été aussi consacrée à un autre point très important. Il s’agit du vote du budget supplémentaire de la wilaya. Un budget qui a connu une baisse très importante après le début de la crise financière en 2015. Ce budget, qui était de 90 milliards de centimes, a baissé jusqu’à n’atteindre que les 35 milliards actuellement !