Après les trois premières opérations d'acheminement d'aide au Niger, l'Algérie, connue pour ses positions de solidarité dans les moments de crise envoie un second avion de transport militaire des Forces aériennes algériennes, à son bord 29 tonnes de denrées alimentaires et différents équipements médicaux.

L'avion de l'Armée nationale populaire a décollé samedi de la base aérienne de Boufarik à destination de la capitale nigérienne, Niamey, pour la quatrième opération consécutive dans le cadre de l'acheminement des aides humanitaires destinées à ce pays. Dans ce contexte, un communiqué du ministère de la Défense nationale, souligne que «dans le cadre d'acheminement et de transport des aides humanitaires destinées aux pays frères et amis, des avions de transport militaire relevant des Forces aériennes algériennes poursuivent pour la quatrième journée consécutive, le chargement et le transport des aides humanitaires adressées par le Croissant-Rouge algérien au peuple du Niger».

L'opération de transport a eu lieu, hier, indique la même source. L'avion avait à son bord 29 tonnes de denrées alimentaires et différents équipements médicaux. Le MDN ne manquera pas de préciser que«il est à signaler que cette quatrième cargaison d'aides humanitaires, entre dans le cadre de la consolidation des efforts de solidarité entre les deux peuples». Ce genre d'effort et de solidarité a été également exprimé a l'égard de la Palestine qui a reçu des aides précieuses destinées à la population, notamment les familles les plus démunies.

On se rappelera aussi, l'hôpital de campagne mis à la disposition du Sahara occidental, mais également des aides alimentaires et des équipements médicaux. L'Algérie se distingue par cet élan particulier de partir secourir des peuples en détresse. Notons que l'Italie a également reçu des aides de la part de l'Algérie.