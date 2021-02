29.000 marins pêcheurs environ ont bénéficié de l'allocation d'indemnisation des catégories de travailleurs impactés par les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 a indiqué, dimanche dernier, à Oran, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi.

Lors d'une rencontre avec les professionnels du secteur, organisée au siège de l'Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture (Itpa) à l'occasion de sa visite dans la wilaya d'Oran, Ferroukhi a souligné que le ministère a déployé ses efforts pour soutenir les professionnels du secteur en veillant à maintenir les ports ouverts dans la plupart des wilayas côtières en plus d'attribuer l'allocation à tous les marins pêcheurs inscrits.

Le ministre a également indiqué que plusieurs préoccupations ont été prises en considération, notamment la carte Chiffa, dont les personnels du secteur ont commencé à bénéficier, soulignant que d'autres préoccupations seront prises en charge. Des travailleurs du secteur de la pêche ont soulevé, lors de cette rencontre, nombre de préoccupations liées aux conditions du pêcheur qui restent tributaires des intempéries sans aucune garantie, ce qui les fait vivre dans la précarité.

Accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, a effectué une visite de travail dans la wilaya d'Oran, les conduisant à l'Institut de génie maritime d'Es Sénia où ils se sont enquis, entre autres, de l'état des bassins de simulation. Ils ont également présidé l'ouverture d'un atelier national sur «L'évaluation et la consolidation de la mise en place du cluster technologique pour la construction et la réparation des navires et du consortium de l'industrie aquacole» à l'université des sciences et technologie d'Oran (Usto) Mohamed Boudiaf.