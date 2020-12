La présidente de la cour judiciaire de Tipasa, a fait l'objet de la demande des avocats de la défense, de reporter le jugement de Nechineche Zoulikha - Chafika, connue sous le pseudo de «Mme Maya», au 12/12/2020 en séance spéciale. Poursuivie pour «blanchiment d'argent, trafic d'influence, octroi d'indus avantages, dilapidation de deniers publics, incitation d'agents publics pour l'octroi d'indus avantages et transfert illicite de devises vers l'étranger», l'accusée principale avait écopé de 12 ans de prison ferme, une amende de 6 millions de dinars et la confiscation de tous ses biens, au même titre que ses deux filles, lesquelles ont été condamnées à 5 ans de prison ferme et la saisie de leurs passeports pendant 5 ans. En outre, sont également impliqués dans cette affaire, les ex-ministres, Abdelghani Zalène, et Mohamed el Ghazi, au même titre que l'ex-directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, qui ont été condamnés à 10 ans de prison ferme et une amende de 1 million de dinars. Des condamnations qui ont fait l'objet de cassation de la part des défenses des accusés, suite au dénouement du procès du 15 octobre dernier au tribunal de Chéraga. Il faut préciser, qu'il s'agit du 2e report dans cette affaire, du fait que l'audience du 30/12/2020 a été reportée suite à l'absence de deux témoins principaux, en l‘occurrence El Ghazi Mohamed et Abdelghani Zalène. Il y a lieu de rappeler que les prévenus dans cette affaire, se trouvent également sous l'obligation de comparaître dans d'autres affaires de corruption et pour lesquelles le jugement est court. De ce fait, la programmation de ce procès a été fixée à une date où l'activité judiciaire est moins dense, en l'occurrence un samedi, afin d'éviter toute absence et réunir les conditions optimales pour éviter un énième report.

Par ailleurs, il faut dire, que l'affaire de Mme Maya demeure un réel mystère, que la justice tentera d'élucider à travers la confrontation des accusés et des témoins aux faits de l'affaire, de façon à apporter la lumière, sur cette affaire, qui a fait l'objet d'une grande polémique. De fait, le personnage représenté par

Mme Maya, et son parcours au sein des institutions de l'Etat, semble révéler un statut de pièce maîtresse dans l'émergence de l'oligarchie et de la corruption. Et pour cause, les éléments de l'instruction judiciaire et de l'enquête établies, renvoient l'image d'une femme imposante qui se faisait passer pour la fille du président déchu, et qui, à travers cet attribut, est passée de la parfaite inconnue, à la femme incontournable, celle par qui les grands hommes d'affaires devaient passer pour réaliser leurs objectifs. Une notoriété que Mme Maya s'est forgée au fil des années et au nombre de services rendus, dont le butin trouvé dans sa villa de Moretti, renseigne sur l'importance des interventions effectuées au profit des oligarques.