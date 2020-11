Trois laboratoires nationaux se sont lancés dans la production des tests antigéniques et des tests PCR, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19), a annoncé hier, dans un communiqué, le ministère de l'Industrie pharmaceutique. «Le ministère de l'Industrie pharmaceutique informe que dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et afin d'assurer la disponibilité et l'accessibilités des moyens de protection au grand public, du lancement récent de la production des tests antigéniques ainsi que les tests PCR par trois laboratoires nationaux», a-t-il précisé. Il s'agit des laboratoires Hupp et Iimd pour les kits de prélèvement et de transport, avec une capacité de production journalière de 80 000 kits, du laboratoire IMD, pour les kits réactifs PCR avec une capacité de production journalière de 10 000 kits, et du laboratoire Salem pour les tests antigéniques, avec une capacité de production journalière de 30 000 tests, a expliqué le ministère. «Les produits sont en cours d'homologation au niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques», a ajouté la même source.