Des recherches étaient toujours en cours en début d'après-midi pour retrouver trois marins disparus, suite au naufrage d'un navire, type sardinier, survenu tôt, hier matin, au niveau des Sablettes (baie d'Alger), selon le chargé de la communication à la direction générale de la Protection civile de la wilaya d'Alger, Khaled Benkhalfallah, relayé par l'APS.

Le même communicant a annoncé que six membres de l'équipage du navire ont été secourus.

Toujours selon le même responsable, le navire a coulé tôt, dimanche matin à 3h15 au niveau de la baie d'Alger, face au lieudit «Les Sablettes» où six hommes d'équipage de l'embarcation, âgés entre 27 et

40 ans et le propriétaire ont été secourus par les éléments de la Protection civile et des gardes-côtes. Les recherches ont été immédiatement entreprises pour retrouver les trois autres marins disparus, a-t-il affirmé.

Un bateau de sauvetage, quatre plongeurs, un camion de la Protection civile et trois ambulances ont été mobilisés et dépêchés sur les lieux, a-t-il ajouté, soulignant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées à l'heure et au moment des secours.