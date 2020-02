Le gaspillage du pain est devenu un véritable phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Les chiffres publiés par les services concernés sont inquiétants. Selon les observateurs, ce fléau risque de devenir une menace sur le budget de l'Etat, notamment qu'il s'agit d'un produit subventionné. Les conséquences sont incalculables. D'ailleurs, le président de la République a soulevé ce problème de gaspillage à moult reprises. Cette semaine, plusieurs campagnes de lutte contre le gaspillage du pain ont été lancées. L'association de protection du consommateur, a tiré, de son côté, la sonnette d'alarme. L'association, appelle les citoyens a lutter contre le gaspillage et de cesser de jeter le pain dans les poubelles.

Ils ne sont pas les seuls a appeler les Algériens à modérer leur consommation de pain. De son côté, le ministère du Commerce a élaboré une feuille de route relative aux actions de sensibilisation et d'information engagées pour lutter contre le gaspillage du pain.

Cette feuille de route vise à alerter le grand public sur le phénomène du gaspillage du pain et ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que la vulgarisation des astuces anti-gaspillage (conservation du pain, utilisation des restes de pain,...). Dans ce même sillage, on rappelle les propos de l'ancien ministre du commerce qui a révélé que plus d'un million de tonnes de blé tendre sont utilisées annuellement pour la production du pain. Le gaspillage du pain fait perdre au Trésor public des milliards de dollars. On note que la subvention de l'Etat pour cette denrée de large consommation est de

15,5 milliards DA (120 millions dollars)! Chiffres à l'appui, l'Algérie, importait annuellement plus de 7 millions de tonnes de blé tendre d'une valeur de 1,6 milliard de dollars et produit moins de 10% de ses besoins en cette matière, sachant que 60% de cette quantité sont destinés aux boulangeries comme étant un produit subventionné par l'Etat, selon la même source.