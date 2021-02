Les services de la Gendarmerie nationale d'Aïn Témouchent ont enregistré la chute d'un grand arbre sur deux voitures sur la RN 22 à hauteur du village de Béni Gnanem (commune Emir Abdelkader), à la suite de vents forts qu'a connus la région, entrainant le décès de trois personnes et des blessures à divers degrés de gravité à trois autres, qui se trouvaient à bord d'un taxi assurant la ligne Béni Saf (Aïn-Témouchent)-Tlemcen, a-t-on indiqué, ajoutant que les passagers du second véhicule n'ont subi aucune blessure.

Les services de la Protection civile ont transféré les corps des trois victimes (chauffeur du taxi et deux passagers) à la morgue de l'établissement public hospitalier de Béni Saf et ont conduit les trois blessés au service des urgences médicales du même établissement hospitalier, selon les services de la Protection civile, alors que les services de la Gandarmerie nationale ont ouvert une enquête sur cet accident.