Depuis le 30 janvier dernier, les éléments de la Sûreté nationale multiplient les sorties et les descentes. Selon un communiqué de la Sûreté de la wilaya de Bouira, cette opération longuement préparée, vise à nettoyer la ville et s’inscrit dans les missions habituelles de la police. En plus de bien cibler les endroits, ses unités ont quadrillé la ville, en opérant des contrôles de nuit comme de jour. Les premiers résultats enregistrent l’interpellation de trois personnes en possession de stupéfiants et d’armes blanches prohibées. La police a mis la main aussi sur 294 bouteilles d’alcool de diverses contenances. En étroite collaboration avec le parquet, les mis en cause ont été déférés par-devant la justice. Les barrages en fraction ont permis aussi le contrôle de 20 véhicules suspects et la vérification des identités de

40 personnes. Ces opérations et selon le communiqué transmis aux rédactions visent à garantir la sécurité des biens et des personnes. Pour plus d’efficacité et voulant faire participer le citoyen, la sûreté de la wilaya de Bouira met à la disposition des habitants le numéro vert :1548, le 17 et le 104,H/24.