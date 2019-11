Trente personnes, âgées entre 21 et 45 ans, dont quatre femmes, ont été blessées. Tel est le bilan final de l’accident de la circulation survenu au lieudit pont de Chehaïria près de la commune de Béthioua, située à la partie est de la wilaya d’Oran, en, venant de Mostaganem.

Tel a été le bilan fourni par la Protection civile soulignant par là-même que ce drame a été provoqué par le renversement d’un camion de gros tonnage, une semi-remorque de marque Volvo transportant des déchets ferreux.

Ce n’est pas tout. Ayant fait un tonneau, le camion en question est entré en collision avec deux bus de transport de personnel de marque Toyota, les percutant de plein fouet, provoquant des dommages graves dans la partie avant du premier, tandis que le deuxième n’a pas été épargné à la partie arrière.

Les éléments de la Protection civile ont dès leur arrivée sur les lieux, pris en charge 21 blessés, en leur prodiguant les soins nécessaires, ces derniers souffrant de légères contusions.

Les autres victimes, atteintes de divers traumatismes, ont été transférées à la polyclinique de Béthioua.

Neuf autres passagers, grièvement blessés, ont été transportés par des citoyens à la même polyclinique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame.

Pour les besoins de cette intervention, la Protection civile a dû mobiliser deux camions de secours, cinq ambulances et 31 agents de différents grades.

L’hécatombe se poursuit sur nos routes.